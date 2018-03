Til september starter et juniorbrandkorps op i Gribskov Kommune. Det sker i et samarbejde mellem Frederiksborg Brand- og Redning og Gribskov Ungdomsskole. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Brandkorps for unge udrulles Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandkorps for unge udrulles

Gribskov - 28. marts 2018 kl. 04:27 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere andre kommuner i Nordsjælland har det allerede, og til september får også Gribskov Kommune glæde af et såkaldt juniorbrandkorps, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er Frederiksborg Brand- og Redning, der i samarbejde med ungdomsskolen starter det nye tiltag op med inspiration fra særligt Egedal Kommune. Målet er dels at skabe et anderledes fællesskab for de unge og dels at give dem et indblik i livet som brandmand, som de måske kan komme til at se som en karrierevej.

- Vi vil gerne starte det her juniorbrandkorps, fordi vi har gode erfaringer med det andre steder. Beredskabets fornemmeste opgave er forebyggelse, og derfor arbejder vi blandt andet med en langsigtet strategi, hvor vi gerne vil blive bedre til at få fat i børn og unge, forklarer specialkonsulent Muneeza Rosendahl fra Frederiksborg Brand- og Redning.

Ungdomsskoleleder Mikael Lieberkind er glad for initiativet og peger på to ting, der er særligt vigtige for ham i forbindelse med det kommende brandkorps for juniorer.

- For mig handler det om to ting. Der er en god grund til at skabe positivitet omkring de fag, som er mere håndværksmæssige. Samtidig kan vi sammen med beredskabet skabe et nyt fællesskab, hvor børn kan være sammen, og det her er et godt sted at få fat i dem med anden etnisk baggrund end dansk, siger Mikael Lieberkind.

Brandmand som karriere På den lange bane er sigtet med juniorbrandkorpset blandt andet også, at de unge skal blive så tændte af brandmandsgerningen, at de kan se det som en mulig karrierevej.

Et juniorbrandkorps vil bestå af mellem otte og 15 »kadetter«, som i et år mødes et par timer ugentligt. Men decideret brandslukning bliver der dog ikke noget af.

- Nej, de kommer ikke ud og slukker ildebrande, men de får en indsigt i det og skal formodentlig også have øvelser engang imellem. Det vil være fint, hvis nogle af de unge kan se det som en fremtidig levevej, lyder det fra Mikael Lieberkind.

Samme håb har Muneeza Rosendahl.

- Vi vil jo gerne lave det her ynglingekorps, og da man kan blive deltidsbrandmand, når man fylder 18 år, så håber vi selvfølgelig, at det her vil være med til at åbne de unges øjne. Samtidig vil vi gerne lære dem at blive rollemodeller for andre unge, siger hun.

Det er forventningen, at Gribskovs juniorbrandkorps starter op til september.