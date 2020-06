Brand i halm ved heste-ly

Tidlig fredag slog en forbikørende bilist alarm, da voldsom røg trængte ud fra en gård på Hillerødvejen i Gilleleje.

Det viste sig, at der var udbrudt brand i noget udstrøet halm, som lå under en overdækning i tilknytning til en staldbygning. Overdækningen bruges af gårdens heste til at søge ly for vind og vejr.

- Branden blev hurtig slukket. Hvordan den er opstået skal vi nu undersøge, forklarer vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Ifølge vagtchefen var hverken dyr eller mennesker i fare i forbindelse med branden.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 03.57.