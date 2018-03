Detailhandlen i Gribskov Kommune skal styrkes, og derfor etableres der nu et branchenetværk til formålet, fortæller formand for Gribskov Erhvervscenter Hans Jørgen Albertsen. Det glæder formand for Gadekærsforeningen Conny Nielsen. Foto: Kim Rasmussen

Branchenetværk skal forbedre detailhandlen

Gribskov - 16. marts 2018

I forsøget på at gøre Gribskov Kommune endnu mere attraktiv etablerer Gribskov Erhvervscenter nu et branchenetværk for detailhandlen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tilsvarende netværk findes allerede for blandt andet håndværksfagene, og nu er det altså detailhandlen, der skal have et boost.

- Det er et forum, hvor man kan udveksle erfaringer og tage initiativer. Vores byer kan ikke kun leve af handel som i gamle dage. Man er nødt til at kombinere handel og oplevelser, forklarer bestyrelsesformand for Gribskov Erhvervscenter og Erhverv Gribskov, Hans Jørgen Albertsen.

- Det er ikke blevet nemmere at drive detail og skabe liv i sin by, så hvis vi ikke skal disruptes, er det vigtigt at have sådan et netværk, hvor vi kan drøfte og sparre, siger han videre.

Det er Conny Nielsen enig i. Hun er formand for handelsforeningen i Helsinge, Gadekærsforeningen, og er indehaver af børnetøjsbutikken Troldæsken.

- Medlemmerne synes, at det er en god idé, og det er det, de har sukket efter. Vi har et godt handelsliv, men alt kan forbedres, siger Conny Nielsen, der understreger vigtigheden af, at en butik også skal sælge oplevelser. Helhedsindtrykket er altafgørende, forklarer hun.

- Man skal åbne en »oplevelsesbutik«. Det er det, folk synes er hyggeligt. Det er ikke nok med gode varer, man skal også tænke på indretningen, en god service og så videre, siger hun.

Aktiviteter Et af de andre skridt, der skal tages for at gøre kommunens forretninger mere attraktive, er flere aktiviteter og en større markedsføring. Således er Conny Nielsen og Hans Jørgen Albertsen enige om, at der skal stables flere arrangementer på benene, ligesom man selv skal være proaktive i forhold til markedsføringen.

- Vi skal også ud og sælge os selv til de store kæder. Jeg mener for eksempel, at man sagtens kunne have et lagkagehus her i Helsinge eller i Gilleleje. Vores opgave i den her sammenhæng er at facilitere og hjælpe, og nu skaber vi så et forum, hvor der kan udveksles erfaringer, siger Hans Jørgen Albertsen, som er sikker på, at det nye tiltag vil fremme detailhandlen.

- Det er en dynamo, og den succes vi har i de andre branchenetværk, skal vi også have på detailområde. Men det er realistisk at vende det, og det skal nok lykkes, siger han.

Hans Jørgen Albertsen forventer, at der vil blive inviteret til det første møde indenfor 14 dage.