Morten Ulrik Mortensen er nu også anmeldt for vold af bestyrelsen på kostskolen Havregården.

Bortvist forstander meldt til politiet for vold

Gribskov - 22. oktober 2020 kl. 16:28 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Den bortviste forstander på kostskolen Havregården i Smidstrup, Morten Ulrik Jørgensen, er nu også blevet meldt til politiet for vold og økonomiske forhold.

Det oplyser Morten Ulrik Jørgensen selv. Bestyrelsesformanden på skolen, Jonas Fedder Witt, har mundtligt orienteret den tidligere forstander. Morten Ulrik Jørgensen har dog endnu ikke set politianmeldelsen og har derfor svært ved at kommentere den.

Han afviser dog, at han har slået nogen:

"Jeg har ikke slået nogen. Det kan jeg stå 100 procent inde for."

Ifølge socialtilsynet er der flere børn, der har berettet om, at de nogle gange blev hældt ud af sengen om morgenen?

"Ingen har lidt fysisk eller psykisk overlast i den forbindelse. Det var en del af en uskyldig gimmick, der havde kørt over nogle dage. Og det er revet ud af en sammenhæng og kommer derfor til at fremstå helt forkert."

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Jonas Fedder Witt om politianmeldelsen. Men til Ekstra Bladet siger han:

"Vi har fået en række henvendelser med oplysninger om økonomiske ting. Derudover handler det om fysiske magtanvendelser over for børnene på skolen, siger Jonas Fedder Witt til avisen.

Bestyrelsesformanden ønsker ikke at uddybe, hvad "økonomiske ting" dækker over.

Morten Ulrik Jørgensen har været forstander på kostskolen i 13 år. Før dag var han ansat på skolen som lærer i en årrække.

Han blev fritaget for tjeneste for et par uger siden efter en række kritikpunkter fra Socialtilsyn Hovedstaden. Siden er det kommet frem, at der angiveligt har været en række tilfælde af krænkelser, vold og mobning på kostskolen.

Efter et uanmeldt tilsyn i 2019 skrev socialtilsynet:

"Leders tidligere handlinger omkring morgenvækning, der overskred gældende lovgivning, har efterladt sig et spor og skabt et "skræmmende" narrativ blandt de unge. De unge gav eksempelvis udtryk for fortsat at tro, at leders tidligere praksis fortsat var gældende, og at der var en reel mulighed for, at leder kunne blive tilkaldt, hvis man ikke stod op om morgenen, og i den forbindelse kunne man risikere at blive væltet ud af sin seng."

"De unge gav under det aktuelle tilsynsbesøg udtryk for, at det i deres forståelse fortsat er en mulighed at blive væltet ud af sengen, hvis ikke de står op om morgenen. Socialtilsynet får derfor vanskeligt ved fortsat at anerkende, at denne tilgang og metode kun er taget i brag ved en enkeltstående morgenvækningssituation."

