Morten Ulrik Jørgensen træder ud af lokallisten Nyt Gribskov. Foto: Claus Johansen

Bortvist forstander melder sig ud af borgmesterparti

Gribskov - 29. oktober 2020 kl. 12:43 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

- Det er fuldstændig min egen beslutning, og det er ikke noget, jeg på nogen måde har været presset til, lyder det fra byrådsmedlem Morten Ulrik Jørgensen, der har valgt at træde ud af lokallisten Nyt Gribskov.

- Min vurdering er, at der i øjeblikket verserer nogle sager omkring min person, som jeg er nødt til at arbejde med, og de sager vil jeg ikke have forstyrrer Nyt Gribskovs politiske arbejde.

Morten Ulrik Jørgensen blev i sidste uge bortvist som leder af kostskolen Havregården i Smidstrup, da der over flere år har været seksuelle overgreb blandt børnene, stofmisbrug, selvmordsforsøg og vold på skolen.

Senest har skolens bestyrelse oplyst, at de har politianmeldt Morten Ulrik Jørgensen for vold og økonomiske forhold.

Tilbage fra orlov Den nu tidligere Nyt Gribskov-politiker vender per dags dato også tilbage til det politiske arbejde efter en uges orlov.

- Min orlov var begrundet med den særlige udfordring, der var på Havregården. Nu er tingene efterhånden så afklaret, at jeg vurderer, at jeg godt kan løfte mit borgerlige ombud. Og jeg har meget på hjerte politisk, så derfor fortsætter jeg som løsgænger.

Du siger, du ikke vil belaste Nyt Gribskov. Har du allerede gjort det?

- Det er sagerne, jeg ikke vil have. Det har intet med mig at gøre.

Men du er en central person i de sager. Oplever du, at det allerede belaster partiet?

- Min fornemmelse er bare, at tingene har det med at flyde sammen, og det er for sikre, at de ikke gør det og bliver blandet ind i det fine politiske arbejde, som Nyt Gribskov står for.

I byrådet varetager Morten Ulrik Jørgensen også posten som formand for udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Nogle mener, at du ikke er værdig til at varetage et borgerligt ombud på grund af det, der er sket på Havregården, og du er blevet bortvist og senere politianmeldt. Hvorfor trækker du dig ikke helt fra politik?

- Det kunne jeg ikke drømme om. Der er ikke nogen, der har noget, de kan hænge mig op på i forhold til de her ting. Det handler om, at der er nogle sager omkring Havregården, hvor jeg blandt andet er blevet udsat for nogle beskyldninger. Det har overhovedet ikke nogen indflydelse på mit politiske arbejde og er to forskellige ting.

Socialtilsynet har sagt, at de ikke stoler på dine ord - hvorfor skal vælgerne så kunne det?

- Jeg vil jo faktisk sige, at jeg har haft et rigtig godt samarbejde med socialtilsynet, og så sent som i slutningen af vinteren sidste år, hvor vi får løftet det skærpede tilsyn af, udtrykker Socialtilsynet 100 procent opbakning til det arbejde, jeg har stået i spidsen for. Der udtrykte de tillid. Så trækker man ting ud og drejer dem rundt. Det kan jeg ikke anerkende, siger Morten Ulrik Jørgensen og henviser med »man« til journalister.

Vi ville gerne have spurgt Morten Ulrik Jørgensen om flere spørgsmål, men der var ifølge ham et telefonopkald på den anden linje.

