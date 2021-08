Spidskandidat for Socialdemokratiet i Gribskov, Mikkel Andersen, har trukket sit kandidatur. Foto: Presse Foto: CARSTEN LUNDAGER

Borgmesterkandidat trækker sig - flere kandidater falder fra

Gribskov - 16. august 2021 kl. 11:31 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Med præcis tre måneder til årets kommunalvalg, står Socialdemokratiet i Gribskov Kommune nu uden spidskandidat, efter Mikkel Andersen har trukket sig fra sit kandidatur.

Mikkel Andersen har trukket sig både som spidskandidat og kandidat i det hele taget, hvorfor gruppen af socialdemokratiske kandidater til valget for nuværende er nede på fem. Det er endnu uvist, om Mikkel Andersen, der er formand for udvalget for Beskæftigelse og Unge, fortsætter den nuværende byrådsperiode ud.

Det oplyser Ole Hammer Mortensen, formand for Socialdemokratiet i Gribskov.

- Det er klart, at timingen er uheldig, men jeg kan ikke forhindre, at Mikkel føler, det ikke længere skulle være ham. Jeg har stor forståelse for det, siger Ole Hammer Mortensen, der dog ikke ønsker at uddybe yderligere.

Ole Hammer Mortensen tilføjer dog:

- Det er ikke godt for Socialdemokratiet i Gribskov Kommune.

Valgt ved kampvalg Mikkel Andersen blev tilbage i september 2020 valgt som sit partis spidskandidat til kommunalvalget. Her besejrede han sin enlige konkurrent, Morten Dahlberg, med 59.3 procent af stemmerne.

Morten Dahlberg, der for nuværende er partiets nummer fire på listen til kommunalvalget, er samtidig formand for Socialdemokratiet i Gribskov Vest.

De to partiforeninger i Vest og Øst skal efter planen slås sammen i slutningen marts måned 2022, hvor en ny, samlet partiforening skal stiftes.

Splittelsen har tidligere gjort det svært for byrådsgruppen, der i denne valgperiode har måttet vinke farvel til to ud af fem medlemmer - den tidligere spidskandidat Bo Jul Nielsen, der nu er radikal, ligesom Betina Sølver har meldt sig ud og er blevet løsgænger.

Dahlberg stiller op Morten Dahlberg står nu klar til at stille op som partiets spidskandidat.

Det bekræfter han over for Amtsavisen.

- Jeg er blevet opfordret til det, og jeg har sagt ja. Da jeg stillede op sidste år, der mente jeg det, og det gør jeg fortsat, siger Morten Dahlberg.

Hvis han bliver valgt, vil han forsøge at sikre stabilitet, siger han.

- Det har vi virkelig brug for. Vi har ikke brug for, at man hopper af pinden et par dage efter, hvis man bliver valgt ind. Som spidskandidat vil jeg sørge for, at vi også får vist det udadtil, siger Morten Dahlberg, der også kalder Mikkel Andersens beslutning for »utroligt trist«:

- Især lige op til et kommende valg. Men det er klart, at vi som parti bliver nødt til at rykke sammen og finde en løsning.

Lokalformand: Han manglede opbakning

Ifølge Peter Kay Mortensen, formand for Socialdemokratiet i Gribskov Øst, har Mikkel Andersen lige siden han blev valgt som spidskandidat manglet opbakning hos sine partikollegaer.

- Man ville ikke en gang give ham muligheden for at være partiets forhandler ved budget 2022. Der er ikke sket andet, end at der er lagt hindringer i vejen for ham, siger Peter Kay Mortensen.

Ifølge lokalformanden har Mikkel Andersen i højere grad ønsket at stille Socialdemokratiet frit i forhold til, hvem man samarbejdede med i byrådet.

- Men dem der, som Mikkel, har forsøgt at lave fornyelse, de er blevet tromlet af traditionalisterne i partiet, siger Peter Kay Mortensen.

Peter Kay Mortensen har desuden meddelt sit parti, at han har trukket sig fra fællesledelsen i Gribskov. Desuden vil han ikke deltage i partiets valgkamp.

- Jeg har allerede brugt usædvanligt lang tid, og støttet Mikkel, og jeg synes, det er helt uretfærdigt, sådan som han er blevet behandlet. Pia (Foght, red.) skulle have trukket sig som gruppeformand og overladt pladsen til Mikkel, den dag han blev valgt som spidskandidat. Men det ville hun ikke, siger Peter Kay Mortensen.

Pia Foght meddeler til Amtsavisen, at hun på nuværende tidspunkt endnu ikke ønsker at kommentere Mikkel Andersens beslutning.

- Vi havde et godt samarbejde Fra Mikkel Andersens konkurrenter og kollegaer i byrådet lyder der fra flere sider beklagelse over socialdemokratens valg.

- Jeg kan godt lide Mikkel. Han er en rar samarbejdspartner, og vi kan altid snakke om tingene. Og så kan jeg godt lide, at vi har haft en god dialog mellem de gamle partier, der er de store og bærende kræfter, siger Bent Hansen, Venstres borgmesterkandidat ved kommunalvalget.

Fra Bent Hansens side håber han, at det lykkes Socialdemokratiet at finde en god afløser.

- Men jeg er ked af, at Mikkel stopper, fordi vi havde et godt samarbejde. Og jeg havde håbet, det kunne have fortsat, siger Bent Hansen.

Foruden Mikkel Andersen har også partiets nummer to, Bodil Otto, og nummer seks, Stefan Holmboe, valgt at trække deres kandidaturer ved det kommende valg.

Det er endnu ikke lykkedes Amtsavisen at få en kommentar fra Mikkel Andersen.