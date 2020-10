Borgmester tavs om parti-kollega: Jeg har ingen kommentarer

Det er kommet frem, at nu forhenværende forstander Morten Ulrik Jørgensen er blevet politianmeldt for vold og for endnu uvisse økonomiske forhold i forbindelse med hans virke på Havregården Kostskole.

Han har desuden søgt orlov fra sit byrådsarbejde for en kort periode, efter det torsdag kom frem, at flere elever har været udsat for vold og overgreb i deres tid på kostskolen.

Socialtilsynet har oven på flere tilsyn ligeledes konkluderet, at

'de ikke længere har tillid til Havregårdens ledelse og ikke længere stoler på oplysninger fra forstander Morten Ulrik Jørgensen', ligesom ledelsen på skolen er blevet beskyldt for at slette og tilbageholde oplysninger om seksuelle overgreb.

Morten Ulrik Jørgensens partikollega, borgmester Anders Gerner Frost, har afvist at stille op til interview om sagen.