Fiskerne får opbakning fra borgmester Anders Gerner Frost. Foto: Lars Christiansen. Foto: BO NYMANN bo@nymann.nu

Borgmester siger nej til overvågning af fiskere

Gribskov - 21. august 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er det samme som at sige, at alle fiskerne snyder. Sådan siger borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) om udsigten til, at de første erhvervsfiskere i løbet af i år skal udstyres med kameraovervågning, herunder også fiskere fra Gilleleje. En beslutning, som regeringen har truffet tidligere i år for at kunne følge med i, om fiskeriet i Kattegat foregår efter reglerne.

Borgmesteren bakker med sin udmelding op om fiskernes kamp mod overvågningen - en kamp som blandt andet har udmøntet sig i en underskriftsindsamling med mere end 20.000 underskrifter.

- Jeg bakker op om fiskerne, og jeg er ked af, at der er en mistillid til deres erhverv, og at det bliver betraget som om, at de snyder. Det er der jo nogen, der gør, men det svarer til, at man også vil overvåge håndværkere for eksempel, fordi der er nogle enkelte, der laver sort arbejde. Det er ikke rart, hvis vi skal bevæge os hen mod sådan et samfund, siger Anders Gerner Frost.

Han har inviteret samtlige folketingsmedlemmer valgt i Nordsjælland til et besøg på havnen senere på året.

- Vi vil gerne fortælle den gode historie om fiskeri, siger Anders Gerner Frost, der peger på, at fiskeriet har det svært i forvejen med restriktioner i Øresund.

Folketingsmedlem og fiskeriordfører for Socialdemokratiet, Kasper Roug, påpeger, at elektronisk monitorering er den bedste måde at sikre et overblik over, hvilke fisk, der fanges, og hvilke der smides ud igen.

- Det er ikke for at så mistillid, men for at finde ud af, hvor mange fisk, der kommer ind og ud af båden. Der er brodne kar, og de få fiskere, der ikke er hæderlige, dem prøver vi at få fat i, siger han.