Borgmester råber op: Staten bør betale millionregning

Gribskov - 03. juni 2021

De arkæologiske udgravninger i forbindelse med anlæggelsen af en ny vej mellem Græsted og Gilleleje vurderes at koste omkring 20 millioner kroner.

På tirsdagens byrådsmøde besluttede et stort flertal i byrådet at frigive yderligere seks millioner kroner til udgravningen, så der i 2021 samlet set er afsat otte millioner kroner til udgravninger. De resterende 12,5 millioner kroner forventes afholdt i 2022.

Vejen har været på tegnebrættet i årevis, men planen blev først ved udgangen af 2020 endeligt vedtaget. Siden da er den for byrådet ubehagelige ekstraregning dukket op.

Prisen for udgravningen er ifølge borgmester Anders Gerner Frost »et ekstremt stort beløb« for en kommune af Gribskovs størrelse:

- Det rammer mig som borgmester og os som byråd, at vi skal finde de 20 millioner kroner et andet sted, siger borgmesteren og fortsætter:

- Vi kunne i stedet have brugt pengene på renovering af børnehaver og skoler, udvidelser af plejecentre eller basal infrastruktur såsom cykelstier, siger Anders Gerner Frost.

- Staten bør til lommerne Borgmesteren har derfor sendt et åbent brev til kulturminister Joy Mogensen samt Folketingets kulturudvalg.

Her opfordrer Anders Gerner Frost til en revision af museumsloven, der pålægger bygherren - i dette tilfælde Gribskov Kommune - at betale for det arkæologiske arbejde.

- Min holdning er, at betalingen burde være et nationalt anliggende. I indstillingen fra museet fremhæves det jo blandt andet, at der er tale om fund af både national og international interesse, siger borgmesteren.

Samtidig mener Anders Gerner Frost også, at der bør oprettes en uafhængig klageinstans, der kan håndtere uenigheder mellem bygherre og museerne.

- Jeg synes, det er problematisk, at et lokalt museum uden kontrol eller nogen overordnet styring, selv ubetinget definerer og bestemmer, hvor meget, der skal udgraves, og hvad det koster, siger han.

Ifølge borgmesteren er der ingen reel mulighed for at lægge vejens linjeføring om:

- Den eneste anden mulighed ville være at lægge vejen ind gennem landsbyerne, og det ville både give store omkostninger til ekspropriation og store gener. Dette er den mest lige løsning, og den går langs jernbanen, så vi generer færrest muligt.

Minister afviser I en skriftlig kommentar afviser kulturminister Joy Mogensen (S) borgmesterens appel om en revision af lovgivningen:

»Jeg kan godt forstå, at det er en betydelig udgift for kommunen. Men det er en del af det kommunale selvstyre, at der også følger en række forpligtigelser med, når man har muligheden for selv at bestemme, hvor man vil bygge og anlægge veje. Det betyder bl.a., at der er række udgifter for en bygherre, hvis man ønsker at bygge i et område, hvor der er fortidsminder. Jeg kan ikke se, at man kan flytte udgifterne til udgravninger til staten, uden at man også ændrer på det kommunale selvstyres vide beføjelser på området,« skriver Joy Mogensen og tilføjer:

»Generelt kan en bygherre netop få foretaget en forundersøgelse, som det også er sket i den konkrete sag, for at få afdækket risikoen for, at anlægsarbejdet går igennem områder, hvor der vil skulle ske en arkæologisk undersøgelse. Bygherren har mulighed for at ændre projektet, så det minimerer udgiften til arkæologiske undersøgelser ved at ændre projektet. Jeg kender ikke det ikke aktuelle projekt og ved derfor ikke, om dette har været overvejet af kommunen.«

40-50 arkæologer i sving Under de indledende undersøgelser er der gjort fund af blandt andet to bopladser, der daterer sig til Ældre Stenalder.

Fund, der ifølge afdelingschefen for arkæologi hos Museum Nordsjælland, Esben Aarsleff, er utroligt sjældne:

- Det er nogle rigtigt spændende fund fra det, man kalder Maglemosekulturen og Ertebølkulturen. Én ting er, at det er så gammelt, som det er, men det er også utroligt sjældent, at man finder denne slags bopladser. Det vil give uanede mængder af fund, siger Esben Aarsleff.

- Men det er mange penge, også for en arkæolog-mand, og det er meget, meget sjældent, vi ser den slags beløb, tilføjer han.

Aarsleff vurderer, at et sted mellem 40 og 50 arkæologer vil skulle deltage i den forestående udgravning, der efter planen begynder til august.

- Styrelsen bestemmer Han afviser i samme ombæring Anders Gerner Frosts kritik af museets udgravningsplaner:

- Det er mig, der indstiller til Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket område, der skal graves i, men det er dem, der bestemmer, hvad ting skal koste, siger Esben Aarsleff.

Samtidig mener han, at man fra museets side imødekommer Gribskov Kommune så meget, det er muligt:

- Vi ved godt, at det har skabt en masse politisk bevågenhed - og måske også mere, end vi synes er rart - men vi imødekommer kommunen, så meget vi kan komme til, siger Esben Aarsleff.

Det gælder blandt i forhold til, at området udlagt til udgravning er reduceret fra 26 til 16 hektar, ligesom arbejdet også søges udført så hurtigt, at kommunens tidsplan kan overholdes.

Museet har tidligere skønnet, at prisen på udgravningen ville ende på omkring 30 millioner kroner. Det tal er siden nedjusteret til 20,5 millioner.

Det samlede budget for vejprojektet, der forventes færdiggjort i 2023, er på 127 millioner kroner.