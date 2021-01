Se billedserie Forløbet med Ib Petersens afdøde hustru skal undersøges af uvildige parter, mener Nyt Gribskov. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester-parti vil have uvildig undersøgelse af terminal borgers død

Gribskov - 21. januar 2021 Af Jeppe Helkov

Nyt Gribskov kræver nu en uvildig undersøgelse af forløbet med Ib Petersens afdøde hustru Ruth, der i september døde efter en svær sidste tid i den kommunale hjemmepleje Pleje Gribskov.

- Det bekymrer os dybt, når vi læser Ib Petersens historie om hans døende hustru, der havde et forfærdeligt forløb i sin sidste tid, hvor hun havde allermest brug for hjælp, forståelse og omsorg. At det kan gå så galt og opleves så uværdigt må ikke ske i nogen kommune, siger Pernille Kromann Sams, der er medlem af ældreudvalget for Nyt Gribskov.

Ib Petersen stod i sidste uge frem i Ugeposten og fortalte om Ruths sidste tid. Han fortalte blandt andet, at selvom kommunens egne retningslinjer siger, at man skal have besøg af en visitator inden for 24 timer efter udskrivelse fra et sygehus, fik de først besøg efter fire uger. Forklaringen var, at det var ferietid.

Ruth Petersen fik sjældent bad Det betød blandt andet, at Ruth Petersen ikke var visiteret til bad, og at der derfor ofte gik 14 dage mellem badene. Ib Petersen fortalte også, at han ikke kunne få nok bleer til sin hustru - og at hun blev så dårligt behandlet på et kommunalt plejecenter, at han til sidst tog hende med hjem igen.

- I en tid hvor man skal sige farvel sin allerkæreste, er overskuddet ikke til samtidig at føle, at man skal kæmpe og slås med kommunen, og sådan bør det heller aldrig være, siger Pernille Kromann Sams.

- Forråelse i plejesektoren er fuldstændig uacceptabelt og må aldrig ske. Hvis de, der skal passe på vores allersvageste, ikke har overskuddet, hverken til den, der har et plejebehov eller dennes pårørende, så er vi nødt til at kigge virksomheden efter i sømmene, fortsætter hun.

Venstre siger nej I Venstre bakker man ikke umiddelbart op om en uvildig undersøgelse, fortæller Birgit Roswall, formand for ældreudvalget.

- Det er ikke nødvendigt. Vi ved godt, hvad der er for nogle fejl, vi har lavet, og hvor vi skal rette op, siger hun, men fortæller i samme ombæring, at sagen også har berørt hende.

- Desværre er vi nødt til at erkende, at vi aldrig vil kunne sikre, at der ikke sker fejl, når mennesker er indblandet i alle overgange fra hospital til kommune - og i kommunikationen mellem de mange forskellige parter. Men vi skal opbygge vores organisation, så vi minimerer risici mest muligt, og så tror jeg, vi er nødt til at være bedre til at lytte til, hvilke behov og ønsker man som borger har i sådan en livskrise, så vi bedst muligt kan opfylde det, siger hun.

Der er brug for uvildige Pernille Kromann Sams mener, at man er nødt til at have uvildige øjne på sagen, så kommunen ikke undersøger sig selv.

- Jeg synes, det er nødvendigt. Mit udgangspunkt er en uvildig undersøgelse, fordi jeg synes, det er vigtigt, at nogen udefra går ind og ser på, hvad det er for nogle arbejdsgange, vi har i kommunen - i stedet for at det er kommunen som virksomhed, der undersøger sig selv. Det er ikke den første sag, vi har af den her karakter. Derfor er vi nødt til at kigge på, hvor det er gået galt, så det ikke bliver gentaget, siger hun.

Har ikke været muligt Birgit Roswall mener, at en del af problemerne i sagen med Ruth Petersen er, at man ikke er godt nok gearet i kommunen til at tage sig af terminale borgere.

- Efter vi lukkede Toftebo (midlertidigt behandlingscenter, red.), har vi været presset på midlertidige pladser til terminale borgere, hvis behov er pleje og omsorg og ikke rehabilitering, siger hun og fortæller, at forudsætningen for at lukke Toftebo var, at man 'skulle kunne levere pleje og omsorg til plejekrævende borgere i eget hjem'.

- Men vi har oplevet, at der er borgerforløb, hvor dette ikke har kunnet lade sig gøre eller ikke været tilstrækkeligt, og derfor har udvalget besluttet, at vi i samarbejde med ældrerådet skal vurdere, hvilke typer af midlertidige boliger vi har behov for, og hvilke plejetilbud skal vi kunne levere i eget hjem, siger hun.

For at sikre en bedre pleje har kommunen blandt andet indført en såkaldt fremskudt visitation. Det betyder, at visitatoren besøger folk, mens de stadig er indlagte - i stedet for først at besøge dem, når de kommer hjem.

Debatten fortsætter Men til overraskelse for Birgit Roswall og resten af politikerne blev den nedlagt i en periode.

- Man nedlagde den fremskudte visitation i en periode. Det var vi ikke klar over politisk. Vi troede, at den stadig var der. Men det er et af de steder, hvor vi kan gøre det bedre. Hvis man allerede på hospitalet møder en visitator fra kommunen, kan man lave nogle aftaler om, hvad ønsker er - og hvad der kan lade sig gøre. Det kan gøre en stor forskel.