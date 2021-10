Etableringen af Søborg Sø er Danmarks største naturgenopretningsprojekt. Arkivfoto

Borgmester om sø på vej: - Det er super spændende

Gribskov - 03. oktober 2021 kl. 07:30 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Gribskov-borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) er blandt de mange, der glæder sig til, at reetableringen af Søborg Sø er ført ud i livet.

- Det kommer til at betyde en masse for Søborg, men også for Græsted, som kommer til at ligge med hele den nordøstlige af byen ud til kanten af søen. Det kommer til at sætte Græsted og Søborg på landkortet på en helt anden måde, for det bliver et stykke Danmarkshistorie, siger borgmesteren.

Projektet er Danmarks største naturgenopretningsprojekt, og Anders Gerner Frost tror, at områdets identitet bliver forandret, når søen fyldes.

- Vi ved jo, hvordan Annisse, Gammel Annisse og Ramløse har en stærk identitet omkring Arresø og Esrum og Esbønderup omkring Esrum Sø, det samme kan ske her, siger han.

Han tror - hvis ejendomsmæglerkasketten skal på for en stund - at søens naboer får et nøk opad på beliggenhedsskalaen.

- Området kommer til at ændre karakter og det vil betyde noget. Et nyt lys, en ny stemning og et helt andet dyreliv også. Jeg glæder mig helt vildt, siger Anders Gerner Frost.

Søborg Sø genoprettes for at skabe bedre betingelser for fugle- og dyreliv og for planter. Samtidig får besøgende i området mulighed for store naturoplevelser. Søborg Sø blev tørlagt ved etableringen af et omfattende kanalsystem. Det er Naturstyrelsen, der står i spidsen for projektet.

Anders Gerner Frost håber dog også, at søen vil kunne bruges aktivt af naturelskere.

- En stor del af søen ligger jo fredet hen, men jeg håber ikke, det bliver for meget. Jeg håber at søen også kan blive brugt aktivt - at det ikke bliver alt for restriktivt miljømæssigt i forhold til kajak, kano, robåde og den slags. Jeg håber, at man kan komme til at bruge den rekreativt, men selvfølgelig med måde i forhold til fugleliv og andet, siger Anders Gerner Frost og slår fast.

- Det skal ikke være et tivoli eller et cirkus, men den natur, vi har, er natur, der skal bruges.