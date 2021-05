Man skal huske, at der også er kommuner uden for de store byer, som har turisme og oplevelsesøkonomi, der har brug for støtte, lyder det fra borgmester Anders Gerner Frost. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om hjælpepakke: Husk turismen uden for byerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester om hjælpepakke: Husk turismen uden for byerne

Gribskov - 19. maj 2021 kl. 20:54 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Mit håb er, at man husker, at turisme og oplevelsesøkonomi i høj grad også er uden for København.

Det siger borgmester Anders Gerner Frost, der generelt glæder sig over, at en en sommer- og erhvervspakke på 1,65 mia. kroner er blevet vedtaget af regeringen og et flertal i folketinget.

Pakken skal sætte gang i turisme- og oplevelsesøkonomien og gøre det billigere at rejse indenrigs hen over sommeren, lyder det i præsentationen i aftalen. I aftaleteksten fremgår det også, at der skal gøres en indsats for at styrke turismeerhvervet - herunder med særligt fokus på de større byer. Og her er det, at Anders Gerner Frost udtrykker et ønske om, at en kommune som Gribskov, der i høj grad lever af turisme, ikke bliver glemt.

- Mit helt klare input er, at man nu på Christiansborg husker, at Danmark er mere end de største byer. Turisme- og oplevelsesøkonomi er i hele landet, og vi er en del af Hovedstaden i Nordsjælland, siger han.

Han håber, at hjælpepakken kan gøre det muligt at understøtte alternative events i Gribskov Kommune, når de større begivenheder som Musik i Lejet er aflyst.

- Så en erhvervshjælpepakke, der tilgodeser vores museer, fuglepark med videre og understøtter alternative events, når nu de lidt større events ikke kan afholdes, er kærkommen, siger han og nævner, at pakken også gerne skulle understøtte, at caféer og restauranter har mulighed for at tiltrække kunder trods afstandskrav og andre restriktioner.

Borgmesteren understreger, at det samtidig er vigtigt at testkapaciteten er på plads i sommerlandet, når turisterne kommer til Gribskov - så der ikke opstår en flaskehals på dette punkt.

- Helt konkret vil vi gerne, at der ses på yderligere testmuligheder i vores sommerbyer samt en udvidelse af åbningstiderne for kviktestcenteret i Gilleleje, siger han.

relaterede artikler

Debat: Et godt budskab 27. februar 2021 kl. 13:22

Frygter for fremtiden: Man hiver tæppet væk under os igen 09. december 2020 kl. 10:43