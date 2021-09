Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) var blandt politikerne, der lyttede ved tirsdagens demonstration. Foto: Presse-fotos.dk

Borgmester om centralisering: Man skal aldrig være for stædig

Gribskov - 11. september 2021 kl. 04:05 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

På tirsdagens byrådsmøde besluttede et stort flertal at gå videre med at finde finansiering til at samle kommunens specialpædagogiske tilbud i tre centre.

Finansieringen skal findes under de kommende budgetforhandlinger, men det er tilsyneladende slet ikke givet, at de omkring 1,5 millioner kroner, reorganiseringen i første omgang koster, bliver fundet.

Forud for tirsdagens byrådsmøde var en række frustrerede forældre til børn i specialtilbuddene nemlig mødt op. De gav udtryk for deres bekymring over reorganiseringen, ansigt til ansigt med politikerne.

Berørte politikere Det fik flere politikere til at give udtryk for, at de var dybt berørte. Også borgmester Anders Gerner Frost siger nu, at forældrenes ord gjorde indtryk.

- Det er det dejlige ved, at vores kommune trods alt ikke er større. Vi har den mulighed, at man kan som borgere stå ansigt til ansigt med lokalpolitikere og åbent og ærligt fortælle om sine bekymringer. Det gør indtryk, og det gør det på hele byrådet, siger han og fortsætter:

- Der har jo været en høringsproces, hvor blandt andre skolebestyrelser og skoleledelser er blevet hørt. Skolebestyrelserne repræsenterer jo forældrene, og er deres talerør. Ud fra de høringssvar har børneudvalget vurderet, at man godt kunne arbejde videre med den ny model. Under demonstrationen kommer folk så med en personlig historie, der siger noget andet. Derfor tror jeg, at beslutningen om at sende den videre til budgetforhandlingerne, var en fin beslutning. Man skal aldrig være for stædig til at kunne se på en sag igen. Og det var der jo et klart behov for, siger Anders Gerner Frost.

Lytter til det hele Borgmesteren siger dog også, at han og NytGribskov ikke har taget stilling til, om de vil være medvirkende til at finde pengene til reorganiseringen i budgettet eller ej.

- Vi vil først og fremmest lytte. Til sagen i sin helhed og til alle de involverede parter. Også til det fagudvalg, der har siddet og arbejdet med sagen, og det håber jeg jo også, de andre vil. For vi har en tradition for, at det politiske arbejde laves i fagudvalgene, og det er vigtigt at respektere det, siger Anders Gerner Frost.

Færre og større centre Forud for budgetforhandlingerne har Radikale Venstre og Konservative meldt ud, at de ikke ønsker at finde finansiering til reorganiseringen. Dansk Folkeparti og Enhedslisten har ligeledes givet udtryk, at de ikke entydigt er støtter af forslaget. Løsgængerne Betina Sølver og Morten Ulrik Jørgensen har også udtryk ønske om et nej til finansiering.

En række lærere fra specialtilbuddene på Nordstjerneskolen i Helsinge har tidligere i Amtsavisen givet udtryk for, at de ikke ønsker omorganiseringen. Det samme har forældre til børn i nuværende tilbud.

Den nye organisering vil samle kommunens 11 specialtilbud i færre, større centre. Det betyder i Nordstjerneskolens tilfælde, at flere af specialtilbud rykkes til Sankt Helene Skole i Vejby, mens andre igen skal til Gribskolens afdelinger i Græsted og på Tingbakken ved Esbønderup.