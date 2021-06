Se billedserie Her stopper motorvejen i dag - med daglige trafikpropper til følge. Arbejdet med at udvide motortrafikvejen til motorvej går i gang næste år. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester jubler: Det er en stor dag

Gribskov - 28. juni 2021 kl. 16:24 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Solen skinnede over Gribskov mandag formiddag, og smilene var store på rådhuset: forlængelsen af Hillerødmotorvejen bliver nu til motorvej på strækningen fra Allerød til Isterødvejen.

Det får stor betydning for Gribskovs borgere og virksomheder - og for kommunens udvikling i de kommende år.

Arbejdet med at forlænge motorvejen går i gang allerede næste år, fremgår det af den omfattende politiske aftale om infrastrukturen i Danmark, som alle politiske partier har indgået, og som blev offentliggjort mandag.

- Jeg er superglad. Vi er jo prioriteret helt i top som et af de projekter, der begynder først. Vi har tidligere prøvet at ligge i aftaler - for eksempel med den tidligere regering - men nu ligger vi i bunken for betalte regninger. Aftalen med alle partier betyder, at der ikke sker noget, selv om der kommer et folketingsvalg i mellemtiden. Vi kunne ikke få det flottere, siger borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov).

God forrentning Borgmesteren roser politikerne for at have truffet en fornuftig beslutning:

- Jeg vil godt rose regeringen og aftalepartnerne - de har set rigtig meget på forrentningen af projekterne. Der ligger Hillerødmotorvejen helt i top som et af de allerbedst forrentede projekter. Man har ofte set aftaler, hvor der var malurt i bægeret. Og det er også meget positivt, at det er så bred en aftale, så prioriteringen også er der efter et valg, siger Anders Gerner Frost.

Han vurderer, at det omfattende tværkommunale lobby-arbejde for at påvirke politikerne på Christiansborg har givet bonus:

- Jeg tror godt, at vi kan konstatere, at samarbejde betaler sig. Vi har i de nordsjællandske kommuner arbejdet tæt sammen om at få styrket infrastrukturen, og vi har drukket mange hundrede kopper kaffe med trafikordførere, ministre og folketingsmedlemmer, siger borgmesteren.

Anders Gerner Frost understreger, at arbejdet ikke slutter, nu selv om forlængelsen nu er i hus:

- Det her er et stort skridt i den rigtige retning, men Nordsjælland er stadig underprioriteret på trafikområdet. Nu skal blækket lige tørre på dagens aftale, men så skal vi begynde at sætte nogle nye mål. Og det handler rigtig meget om, hvordan vi kan forbedre den kollektive trafik i Nordsjælland med letbane eller S-tog til Helsinge og Frederiksværk. Det næste punkt kunne være at få motorvejen helt til Helsinge. Det er en relativt lille omkostning i forhold til den trafiksikkerhed, det ville give. Motorvej handler i høj grad om trafiksikkerhed. Så det ville være rigtig, rigtig klogt, siger Anders Gerner Frost.

- En investering Formanden for udvalget Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), kalder forlængelsen en investering i fremtiden:

- Det betyder, at vi kan tiltrække flere borgere til kommunen, fordi der nu bliver kortere tid til København. Borgerne vil kunne nyde vores fantastiske natur og samtidig arbejde i København og omegn uden at se trafikken som en forhindring, siger Pernille Søndergaard.

Også erhvervslivet vil få bedre vilkår, mener udvalgsformanden:

- Forlængelsen vil betyde en masse for vores erhvervsliv. Flere virksomheder vil få lyst til at slå sig ned heroppe, fordi deres medarbejdere vil få lettere ved at komme fra og til kommunen, ligesom deres logistiske omkostninger vil falde i virksomhederne. Og flere borgere og flere virksomheder er lig med flere skatteindtægter, og dermed vil den positive udvikling, som Gribskov Kommune er inde i, få yderligere fart," siger Pernille Søndergaard.