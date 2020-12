Borgmester indkaldt: Vil appellere til, at statsminister passer på erhvervslivet

Her skriver gruppeformand Pernille Søndergaard også, at man går ind til mødet med en klar agenda. Selvom kommunen står foran en delvis nedlukning, skal man huske, at der også skal være et erhvervsliv efter corona, lyder det.

- Vi kan nu konstatere at vores borgmester er blevet indkaldt til møde i forhold til yderligere Corona- restriktioner. I den forbindelse er det mit håb, at regeringen husker at vores erhvervsliv, herunder også detail og restaurationer/caféer etc, også skal have en fremtid efter Corona. Det er i vores verden vigtigt, at hvis der kræves en delvis nedlukning, at det så sker hvor der er størst smittespredning, skriver Nyt Gribskov på Facebook.