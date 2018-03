Sådan så det ud ved konstitueringen for få måneder siden - nu er der et nyt flertal og nye formænd samt formandsposter. Foto: Jan Stephan

Borgmester har lavet nyt flertal

Gribskov - 10. marts 2018 kl. 12:57 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De konservative og DF går med i et nyt flertal i byrådet - med nytgribskov, socialdemokratiet og Enhedslisten under ledelse af borgmester Anders Gerner Frost (ng).

Det blev klart efter at de sidste forhandlinger afsluttedes lørdag morgen.

Dermed kan Anders Gerner Frost tælle til et nyt og stærkere flertal på 15.

Betina Sølver, der hoppede fra socialdemokratiet for godt en uge siden, er ude som formand for udvalget for ældre og omsorg, mens konservative Trine Egetved er inde som formand for et udvalg, der benævnes Forebyggelse og Idræt. I øvrigt samles sundhed i et udvalg, der ligner det gamle social- og sundhedsudvalg - og Pia Foght (s) står i spidsen for dette.

Venstre og Betina Sølver er i dag lørdag blevet orienteret om omdannelse af byrådsflertallet.

Det er nu kun Venstre som parti, der står udenfor det formaliserede samarbejde i Gribskov Byråd.

- Vi ønsker stadig et bredt samarbejde, men det kan være svært med en politisk kurs, hvis alle skal være med. Kim Valentin prøvede det for fire år siden - og der så vi netop den manglende politiske kurs, siger borgmester Anders Gerner Frost.

- Men det handler selvfølgelig også om, hvad vi har at give af. Og det er Betina Sølvers post og et 17-4 udvalg.

Borgmesteren forklarer, at det er tråden og forhandlingerne fra valgnatten, der er taget op og altså nu endt i et nyt bredere flertal.

- Vi føler, vi kan nå langt sammen politisk, siger Anders Gerner Frost.

- DF og De Konservative har sagt, de gerne vil tage ansvar og vi ved, at på en valgnat kan det være svært at kommitte sig. Så i forbindelse med, at Betina Sølver meldte sig ud af socialdemokratiet, har Bo (Bo Jul Nielsen, viceborgmester, s, red) og jeg kigget på hinanden og sagt: er det nu vi skal tage snakke fra valgnatten. Og det har vi gjort.

Tilfredshed - Vi er gået til valg på en ordentlig og ansvarlig økonomisk kurs. Derfor glæder det os, at vi nu kan sidde i spidsen for et udvalg, som skal arbejde med genoprettelse af økonomien og lægge langsigtede strategiske planer til glæde for kommunes borgere, siger Jesper Behrensdorff, gruppeformand, i en pressemeddelelse fra Gribskov Kommune.

Dansk Folkeparti får formands- og næstformandsposter i flere udvalg. Blandt andet får partiet en post som næstformand for det udvalg, som skal forberede de kommende udbud på ældreområdet.

- Jeg er rigtig glad for, at vi får mulighed for at arbejde aktivt med en række af de sager, som vejer tungt for Gribskovs borgere - blandt hele området med at sikre en ordentlig pleje og omsorg for vores ældre borgere, siger Brian Lyck Jørgensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Også Enhedslistens Michael Hemming Nielsen gælder sig over det nye brede samarbejde.

- Det nye flertal er enige om, at fastholde det stærke fokus på miljø og klima og det glæder mig meget, siger han.

De nye udvalg med formænd ser således ud:

Økonomiudvalget

Formand: Anders Gerner Frost (NytGribskov)

Næstformand: Bo Jul Nielsen (S)

Udvikling By og Land:

Formand: Pernille Søndergaard (NytGribskov)

Næstformand: Bo Jul Nielsen (S)

Miljø, Klima og Kyst:

Formand: Michael Hemming Nielsen (Enh)

Næstformand: Brian Lyck Jørgensen (DF)

Børn og Familie:

Formand: Sisse Krøll Willemoes (NytGribskov)

Næstformand: Allan Nielsen (S)

Ældre, Social og Sundhed:

Formand: Pia Foght (S)

Næstformand: Pernille Kromann Sams (NytGribskov)

Forebyggelse og Idræt:

Formand: Trine Egetved (C)

Næstformand: Jonna Præst (DF)

Kultur, Erhverv og Turisme:

Formand: Morten Jørgensen (NytGribskov)

Næstformand: Jesper Behrensdorff (K)

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse:

Formand: Mikkel Andersen (S)

Næstformand Michael Hemming Nielsen (Enh)

Særlige midlertidige udvalg:

Strategi og Samskabelse Gribskov 2030:

Formand: Jesper Behrensdorff (K)

Unge og Fritid:

Formand: Brian Lyck Jørgensen (DF)

Ældre og Udbud:

Formand: Pernille Kromann Sams (NytGribskov)