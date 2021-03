Se billedserie Borgmester Anders Gerner Frost er blevet ambassadør i projekt, der skal få borgerne i Gribskov til at bevæge sig mere. 'Jeg har om nogen brug for det', siger han selv. Foto: Joachim Secher, DGI Nordsjælland

Borgmester går forrest: 'Jeg har om nogen brug for det'

Gribskov - 13. marts 2021 kl. 15:01 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Flere undersøgelse har vist det. Og kigger jeg på mig selv og mine kolleger her på Ugepostens kontor i Østergade i det centrale Helsinge, er det også tydeligt: Mange af os borgere i Gribskov ville nok have godt af bare at dyrke lidt mere motion.

På Gribskov Rådhus går embedsmænd og borgmester Anders Gerner Frost nu forrest for at få folk i Gribskov til at leve en mere aktiv livsstil.

- Jeg har om nogen brug for det. Jeg er prototypen på én, der arbejder lidt for meget, sover for lidt, er glad for god mad og også godt kan lide et glas vin eller to fredag eftermiddag. Og jeg har ikke noget fast motion som håndbold eller fodbold, hvor jeg får brændt nogle kalorier af. Derfor kan jeg med en vis troværdighed sige, at hvis jeg kan og har lyst til at bevæge mig mere, er der håb for, at vi også kan lokke andre til at bevæge sig, siger Anders Gerner Frost.

Han er blevet gå-ambassadør i DGI Nordsjællands 'Gribskov går sammen'-projekt, der skal bringe borgerne tættere sammen gennem fælles-gåture.

Hvem møder op? Projektet har som så meget andet været ramt af forsamlingsrestriktionerne. Men i torsdags havde Anders Gerner Frost inviteret borgere på en fem kilometer lang gåtur i skoven ved Mårum Station.

Deltagerne havde undervejs mulighed for at veksle nogle ord med borgmesteren, mens de samtidig fik rørt sig.

- Jeg var lidt spændt på, hvem der mødte op. Om det var nogen, der ville skælde mig ud. Det skal nok ske, og det er jeg vant til. Sådan er det at være borgmester, siger Anders Gerner Frost, der indtil videre har planlagt fire ture. Tilmelding er nødvendig, hvis du vil med på turen.

På rådhuset har man som en del af projektet også forpligtet sig til skifte flere af de traditionelle sidde stille-møder ud med gå-møder, hvor man bevæger sig.

Vil gå 28.000 kilometer - Vi glæder os rigtig meget over, at vi nu gør gåture til en naturlig del af vores hverdag. Gåturene giver nemlig ikke bare en følelse af livskvalitet. De har også store gavnlige effekter på både vores mentale og fysiske sundhed, og det ligger som et naturligt element i vores sundhedspolitik. Og så styrker det også medarbejdernes sammenhold og fællesskaber. Der er bare rigtig mange fordele, siger kommunaldirektør Sacha Volmer Sørensen.

Hun fortæller, at målet er at skabe nogle gode vaner hos medarbejderne. Velfærdsudvalget har blandt andet lanceret initiativet 'Jorden rundt på 80 dage', hvor medarbejderne på en hjemmeside kan registrere de kilometer, de har gået.

- Målet er, at vi går jorden rundt - minus verdenshavene - altså cirka 28.000 kilometer i alt. Det gør vi for at skabe en følelse af fællesskab, for det sociale er lige så vigtigt som motionen. Og især i denne særlige tid med corona, hvor vi er sammen med afstand, siger Sacha Volmer Sørensen.

Kom ud i naturen - Det er klart, at pandemien sætter visse begrænsninger på at kunne mødes fysisk, men modsat viser pandemien også et klart behov for, at vi kommer ud. En del medarbejdere er nemlig hjemsendt og sidder indenfor i deres hjem meget af tiden. Her får de en kærkommen mulighed for at komme ud ad døren. Flere holder for eksempel møder på telefonen via appen Teams, hvor de går en tur med hovedtelefoner på i hvert sit nabolag og kan på den måde stadig få frisk luft, motion og godt selskab. Ligeledes må vi under pandemien tænke på alternative mødeformer med vores borgere, hvor et møde i naturen kan være en mulighed, fortsætter hun.

Borgmester Anders Gerner Frost er enig. Han peger også på, at naturen i Gribskov indbyder til endnu flere gåture.

- At vi skal gå mere hænger enormt godt sammen med det sted, vi bor. Vi bor et fedt sted med masser af natur. Søer, skove og strande. Så de fleste af os har nogle steder, hvor vi kan lide at gå tur. Det er bare at komme derud, siger han.

Vil du være vært for et gå-fællesskab, eller vil du med på en af borgmesterens gåture, kan du tilmelde dig og læse mere på gribskovgaarsammen.dk.