Årets alternative Musik i Lejet, Sommersol, sluttede allerede klokken 24. Det kan ifølge borgmesteren have bidraget til, at festen i Tisvildeleje blev vildere. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester efter ophedet debat: Her har vi fejlet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester efter ophedet debat: Her har vi fejlet

Gribskov - 04. august 2021 kl. 04:01 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Efter en uge 29, hvor det fra flere sider har lydt, at mængden af skrald, larm og fest i Tisvildelejes gader har taget overhånd, erkender Anders Gerner Frost (nytgribskov), borgmester i Gribskov Kommune, at ugen på flere punkter ikke blev afviklet efter hensigten.

Det sker efter, at borgmesteren torsdag rykkede borgmesterkontoret til Tisvildeleje, hvor han mødte borgerne i øjenhøjde.

- Grundlæggende kunne jeg på vegne af kommunen beklage, at der ikke havde været et bedre koordineringsarbejde rent administrativt, siger Anders Gerner Frost om kritikken af den megen skrald, der i morgentimerne har flydt i gaderne i Tisvildeleje.

Det står for borgmester Anders Gerner Frost stadig uklart hen, hvorfor det administrativt fra kommunens side blev besluttet, at der ikke skulle foretages en ekstra indsats for at holde byen ren i den berømte uge 29.

- Det har der været de tidligere år, og det har været aftalt mellem både Musik i Lejet og administration. Det er åbenlyst forkert, at der ikke har været det, siger borgmesteren og slår fast:

- Det er ikke godt nok, og det kommer ikke til at ske igen.

For meget fest i gaden? Anders Gerner Frost fortæller, at omkring 20 borgere kom forbi, da borgmesterkontoret rykkede til Tisvildeleje. Siden har flere også kontaktet ham på email, og flere møder med lokale interessenter er ligeledes på tegnebrættet.

Og et andet emne, der ifølge borgmesteren fylder meget hos sommerhusejere og helårsbeboere i byen er, om festen i selve byen har taget overhånd.

- Der er stor enighed om, at det her med at flere nye restauratører stod for at lave deciderede gadefester; det bliver enormt uorganiseret, det sviner og det larmer. Det er måske ikke det, vi har lyst til med Tisvilde, siger borgmesteren.

Ifølge borgmesteren kan festen også hænge sammen med, at der »kun« har været 2000 mennesker til stede til Musik i Lejets alternative arrangement, Sommersol. Desuden sluttede festen på stranden ved midnat, og ikke klokken 5 som normalt.

- Og så bliver der et større pres i Hovedgaden. Både fordi, festen sluttede tidligere på stranden og fordi, folk kom til Tisvilde uden billet til noget, siger Anders Gerner Frost.

Han oplyser samtidig, at det ikke er noget, kommunen decideret har givet tilladelse til. Stederne har en alkoholbevilling, og har derudover selv "skabt" festen, der blandt andet inkluderede barer og dj-pulte ud til Hovedgaden.

- Vi må alle sammen sige til vores erhvervsdrivende, og særligt dem, der lå i førertrøjen i forhold til gadefesterne - at det nok ikke er det, borgerne i Tisvilde ønsker, siger Anders Gerner Frost og fortsætter:

- Den yderste konsekvens kan være at inddrage alkoholbevillinger. Men før det kommer fagudvalget (Udvikling, By & Land, red.) sammen med administrationen til at følge op, og så skal vi se, hvad vi som kommune kan gøre, siger Anders Gerner Frost.

Borgmesteren påpeger dog samtidig, at politiet har været markant til stede i byen, og at de ikke har fundet anledning til at lukke festerne.

Ikke et nyt Løkken Trods larmen og festen frygter Anders Gerner Frost dog ikke, at Tisvildeleje er ved at udvikle sig til et festmekka a la Løkken i Nordjylland for små 20 år siden.

- Der er ikke mange sommerbyer, der har så fint et udvalg af specialbutikker, restauranter og cafeer med så godt et udvalg. Vi har en by, som man i den grad kan sætte pris på, siger borgmesteren og fortsætter:

- I Løkken var der jo en massiv markedsføring, flere campingpladser og måske 20 udskænkningssteder i byen, der alle gik efter de unge. Og det var hele sommeren. Men det er klart, at vi gerne vil sige, at vi i Tisvilde skal være opmærksomme, hvilken retning, vi vil i.

Borgmesteren er sikker på, at udsigten til en "normal" festival i 2022, hvor festen er koncentreret om parkeringspladsen, vil betyde færre udfordringer i selve byen.

- Så man skal passe på, at man ikke bare fordi der er nogle dage, hvor nogle lidt unge mennesker larmer lidt for meget, ser det som om, at byen er ved at gå helt ned. Det mener jeg både som borger, borgmester, erhvervsdrivende og tidligere formand for erhvervsforeningen, slutter Anders Gerner Frost.