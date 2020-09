Borgmester bekymret over smittetal: Kræver ’hurtigbane’ nu

I Gribskov er der dyb bekymring over manglende testkapacitet og lange svartider i forhold til corona.

Lige nu er der 3-4 dages ventetid på en test, hvis man har symptomer på corona, og dertil kommer 1-3 dages ventetid på svar.

Årsagen er bl.a., at de to testspor: samfundssporet (borgere) og sundhedssporet (personale m.v.) påvirker hinanden, hvilket giver store udsving i kapacitet og ventetid.

Det er ikke hensigtsmæssigt, mener Gribskovs borgmester, Anders Gerner Frost:

”Helt konkret betyder den manglende kapacitet og de lange ventetider, at vi må undvære vores medarbejdere – særligt vores frontpersonale – det vil sige medarbejdere i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, daginstitutioner og skoler. De risikerer at være væk fra deres job i helt op til 7 dage, før der er endeligt svar,” siger Anders Gerner Frost.

Kommunerne kan selv pode sundhedspersonale, som ikke har symptomer på covid19, men hvis de har symptomer, bliver det en opgave for sundhedssystemet. Det betyder, at kommunen skal dække perioden, hvor der ventes på test og testsvar, med vikarer.

Bekymringen i Gribskov går på, at det hastigt stigende smittetryk kan bringe kommunerne i en situation, hvor der kommer mangel på personale i det nære sundhedsvæsen.

”Det undrer mig, at det samfundsøkonomisk er billigere at betale sygefraværsrefusion til kommuner og virksomheder, som kan have medarbejdere gående hjemme i op til 7 dage, end det er at sørge for at have den rette testkapacitet,” siger Anders Gerner Frost.

Borgmesteren mener derfor, at der skal oprettes en ”hurtigbane”:

”Løsningen på det her er, at der stilles den rette testkapacitet til rådighed, og at der straks oprettes et egentlig ”hurtig-bane forløb” for frontpersonale. Dette er ikke en opgave, der kan vente. Vi er mange, som står over for dette akutte problem, og vi har som kommuner en forpligtigelse til at levere hjemmepleje, sygepleje, pasning af og undervisning til vores børn, og det kræver handling nu,” siger Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse.