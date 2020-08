Masser af nye boliger er på vej til Gribskov, ligesom en ny vej mellem Græsted og Gilleleje skal være med til at skabe vækst. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Investeringer skal forbedre økonomien

Gribskov - 31. august 2020

gribskov: Selvom der sidste år blev fundet besparelser for 100 millioner kroner i et to-årigt budget, er der brug for at stramme yderligere op i forbindelse med dette års budgetvedtagelse. Det skyldes blandt andet skyldes et merforbrug på arbejdsmarkedsområdet og pres på ældreområdet. Der skal findes cirka 20 millioner næste år og 28 millioner året efter.

- Det er nogle store tal, der rykker rundt på arbejdsmarkedsområdet. Det er et vilkår, og en opgave, vi skal løse. Og så er vi stadig i en situation, hvor vi får nye opgaver fra regionen. For fem år siden var folk i gennemsnit indlagt 9,3 dage på Nordsjællands Hospital, i dag er de indlagt 4,7 dage i snit, og når det nye supersygehus i Hillerød står færdigt i 2023, så regner man med en gennemsnitsindlæggelse på 1,9 dage. Det betyder, at opgaverne kommer til kommunerne i stedet, når folk kommer hurtigere hjem. Det er svært at budgettere med. Der bliver arbejdet på at økonomien skal følge med, og det bliver der arbejdet på, siger Anders Gerner Frost, der også nævner genoptræning og genindlæggelser som en bekostelig affære for kommunen. Han nævner også, at flere og flere børn får brug for en ekstra indsats.

- Det kommer vi også til at bruge ekstra ressourcer på. Skolernes udfordring med flere børn, der har brug for ekstra hjælp - det arbejder børneudvalget på at løse og Ældre-Social og Sundhed arbejder på udfordringerne omkring de ældre. Men jeg mener godt, vi kan regulere det, uden de helt store sparerunder, siger han.

Sætter man det lange lys på, kan nogle af kommunens udfordringer løses med investeringer, mener borgmesteren.

- Med den to-årige aftale har vi lavet nogle af de største anlægsinvesteringer i Gribskov Kommunes tid. Vi afslutter ny skole i Gilleleje, vi går i gang med den ny vej mellem Græsted og Gilleleje næste år. Vi er gået i gang med de arkæologiske forundersøgelser nu, og i 2021 begynder gravemaskinerne at køre. Vi har sat 30 millioner kroner af til nye cykelstiet og stier, vi samler administrationen i Helsinge, og der er sat penge af til rundkørsler på Kildevejen. Herunder til en dobbeltrundkørsel efter forlængelsen, så vi er klar, når der bliver grønt lys til motorvejsforlængelsen.

- Derudover har vi solgt grunde i Ramløse, Blistrup, Helsinge, Græsted og Gilleleje, så der ruller en bølge ind over med spændende projekter. Vi har også gjort det muligt at få lavet en lokalplan på tre måneder, hvor det før tog to år. Altsammen er det investeringer for at vi på den lange bane kan få en befolknings-sammensætning, så kommunen kan hænge sammen økonomisk. Den investering er vigtig for, at vi kan få vækst, for ellers hænger kommunens økonomi ikke sammen. Derfor er jeg glad for, at et samlet byråd stod bag budgetaftalen, siger Anders Gerner Frost.

Håb om enighed

Næste skridt i budgetprocessen er, at partierne taler med deres byrådsgrupper og bagland.

- Vi er enige om, at hvis der kommer noget nyt, skal vi finde ud af, hvad vi så skal tage ud. Jeg håber, det er noget, der kan løses i enighed.

Budgettet behandles første gang på byrådsmødet på tirsdag, hvorefter der er Økonomiudvalgsmøde i uge 39 - og herefter indkaldes alle partier til møde og forhandlinger.

- Det er vanvittigt vigtigt, at vi løser det her i fællesskab, siger han.

Borgmesteren fremhæver desuden, at der er lagt op til at sætte 50 millioner af til ekstra investeringer i den kommende budgetperiode fra 2023.

- Hvis vi nikker til det, kan partierne hver i sær gå ud og sige, hvad de vil gøre med disse penge i valgkampen, siger han.