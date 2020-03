Foto: Kenn Thomsen ¬ Anders Gerner Frost Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Hjælp hinanden og pas på hinanden

Gribskov - 12. marts 2020

Gribskov Kommunes kriseberedskab er torsdag i fuld sving med at håndtere statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at store dele af den offentlige sektor lukker ned som konsekvens af Covid-19.

gribskov: Regeringens beslutning om at lukke store dele af det offentlige Danmark ned for at undgå smittespredning med coronavirus, får også konsekvenser i Gribskov Kommune. Kommunens kriseberedskab arbejder på at håndtere udmeldingen. Indtil videre står det klart, at skolerne lukker ned - foreløbig i to uger fra på mandag.

Vores kriseberedskab udarbejder i løbet af i dag en plan for, hvordan vi igangsætter lukningen af skoler og dagtilbud fra på mandag. Herunder retningslinjer for hvordan vi håndterer nødpasning af de 0-9 årige. Vi opfordrer dog alle familier, der har mulighed for at holde deres børn hjemme allerede fra i dag torsdag, til at gøre dette, som et led i at mindske smitterisikoen for vores ældre og svage borgere, lyder det i en pressemeddelelse fra borgmester Anders Gerner Frost.

Forældre vil få direkte besked omkring deres konkrete institutioner, skoler og eventuel nødpasning.

Ifølge borgmesteren er han nu sammen med direktører, chefer og sin sekretær i færd med at se på, hvad der kan aflyses af møder, også i politisk regi.

- Vi drøfter lige nu, hvad vi skal afholde, og hvad vi skal lade være med. Det kigger vi lige nu benhårdt på. Vi er nødt til skubbe alt, der kan skubbes, siger borgmesteren til Frederiksborg Amts Avis og peger på, at der ikke er nogen slinger i valsen i forhold til statsministerens udmelding.

- Lige nu har vi én leder, og det er statsministeren, så er det underordnet, hvad man kan have af holdninger til situationen. Nu er det vigtigt, vi alle går samme vej og retter ind, siger han og peger på, at man også stadig venter på nogle meldinger om konkrete konsekvenser på nogle områder.

Borgmesteren appellerer til, at man hjælper hinanden, og passer på de svage i samfundet.

- Vi skal tænke over at være gode ved hinanden og hjælpe hinanden, for eksempel med indkøb - og hvordan vi begrænser vores fælles aktiviteter. Hovedfokus er at passe på de ældre og syge før alt andet, siger han.

Alle offentligt ansatte sendes desuden hjem, bortset fra de medarbejdere, der varetager en såkaldt kritisk funktion. Det betyder i Gribskov Kommune, at en stor del af de ansatte skal arbejde hjemmefra i de kommende to uger. Mens alle ansatte i hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre, sociale botilbud og særlige støttefunktioner m.v. fortsat skal møde på arbejdet.

- Vi har fokus på, at helgardere os mest muligt. Det vil f.eks. sige, at vi beder alle vores medarbejdere være klar til at bistå deres kollegaer på ældre og socialområdet, hvis det bliver nødvendigt. Som Statsministeren sagde, så gælder det om at stå sammen og være klar til at hjælpe hinanden på alle mulige måder. Det tager vi meget bogstaveligt, siger kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Kommunens kriseberedskab mødtes onsdag aften for at lægge de første planer.

- Det er en række indgribende tiltag, som vores kriseberedskab mødtes om i aftes således, at vi fra morgenstunden i dag kunne gå i gang med at iværksætte de første tiltag, siger Sascha Volmer Sørensen.

- Vi gennemgår alle vores områder og tager stilling til hvilke funktioner, der skal opretholdes, og hvilke vi for en periode lukker ned. Vi vil målrette vores kommunikation så meget, vi kan. Men samtidig appellerer vi til alles tålmodighed de kommende dage, da der vil være mange spørgsmål, som vi ikke nødvendigvis kan svare på i første omgang. Det er vigtigt, at vi alle bakker op om tiltagene, så vi kan beskytte og opretholde en normal drift for vores ældre og svage borgere.

Gribskov Kommunes sundhedsberedskabsplan er trådt i kraft, og det medfører blandt andet, at kommunens kriseberedskab følger situationen nøje og mødes løbende for at vurdere situationen og foretage eventuelle justeringer og sikre, at der kommunikeres løbende til borgere og medarbejdere.

- Det er en alvorlig situation, som vi er klar til at håndtere. Det er meget vigtigt, at vi hjælper hinanden - også med at bevare roen, lyder det fra kommunaldirektøren.

Gribskov Kommune opfordrer alle borgere til at følge relevante hjemmesider for opdateret information:

