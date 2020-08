Borgmester: Handel ser ud til at lykkes

Kære Gilleleje Lokalråd Tak for læserbrev og jeres interesse for salget af Vesterbrogade 54 og 56 - også kaldet Pyramiden.

Det er korrekt, at handlen er så godt som afsluttet. Det er kun et spørgsmål om uger, før de sidste formaliteter er på plads.

Jeg glæder mig også over udsigten til, at salget nu endelig er på plads, fordi det rummer vækst og ny aktivitet til vores skønne kommune.

Ejendommen blev offentligt udbudt til salg i 2016. Her blev fundet en køber, der bød ind med en betinget købsaftale. Navnlig fredningsbestemmelserne skulle håndteres, inden salget kunne gennemføres. Det har virkelig været en meget lang proces grundet sagsbehandlingstider hos fredningsnævn og klagenævn. Det har faktisk taget mere end 3 år at få denne del afklaret.

Det ser nu ud til at lykkes at få en handel på plads inden for de næste uger, og jeg glæder mig til, at ejendommen igen kan blive et aktiv i byen.