Borgmester: DF bruger meget energi på lille sag

Gribskov - 29. januar 2020 kl. 20:36 Af Karl Erik Frederiksen

For borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) får det ingen betydning, at Dansk Folkeparti onsdag eftermiddag meddelte, at de udtræder af den konstitueringsaftale, der er indgået mellem samtlige partier og løsgængere i Gribskov byråd. DF´s udtræden er en direkte følge af udfaldet af en enkelt sag på dagsordenen for byrådsmødet tirsdag aften, hvor der skulle udpeges repræsentanter til skatteankenævnet og vurderingsankenævnet for Nordsjælland, fremgår det af en pressemeddelelse, som de to DF'ere i Gribskov byråd, Jonna Præst og Brian Lyck Jørgensen udsendte onsdag 15:24.

Hidtil har Gribskov byråd været repræsenteret af to medlemmer fra henholdsvis Dansk Folkeparti og Venstre i skatteankenævnet og tre medlemmer af vurderigsankenævnet. Men en ny bekendtgørelse underskrevet af skatteminister Morten Bødskov (S) har med virkning fra 1. januar ændret antallet af Gribskovs pladser i skatteankenævnet fra to til én.

På byrådsmødet argumenterede Brian Lyck Jørgensen (DF) for, at den ene plads i skatteankenævnet bør gå til den tidligere lokalformand for Dansk Folkeparti Ole Præst, som hidtil har siddet i ankenævnet. Men Venstre mente, at den burde gå til Venstre, blandt andet fordi det af en anden bekendtgørelse fremgår, at valget af repræsentanter skal ske efter D'Hondts metode. Det vil i den konkrete sag betyde, at pladsen tilhører Venstre. Det samme synspunkt havde de øvrige medlemmer - undtagen de to medlemmer af Det konservative Folkeparti, som undlod at stemme.

- Det både undrer og ærgrer mig, at Dansk Folkeparti vælger at bruge så megen energi på denne sag. Sammenlignet med alle de andre sager, som vi behandlede på byrådsmødet, er det jo en lille sag. Inden mødet havde vi haft en snak, hvor både Venstre og vi (Nytgribskov) tilbød at give afkald på vores pladser i vurderingsankenævnet, så de i stedet for pladsen i skatteankenævnet kunne få to pladser i vurderingsankenævnet, men det afslog de, siger borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov).

- Jeg opfatter det som et signal fra Dansk Folkeparti, men for mig får det ingen betydning. Jeg har altid haft at jeg har haft et godt samarbejde og nogle gode drøftelser med de to repræsentanter for Dansk Folkeparti i byrådet, og det vil jeg ikke lave om på, selv om de har reageret så voldsomt på denne sag, siger Anders Gerner Frost.

Pressemeddelelsen fra de to byrådsmedlemmer har denne ordlyd:

»Dansk Folkepartis byrådsgruppe har i enighed, og med opbakning fra bestyrelsen valgt ikke længere at være en del af konstitueringsaftalen i Gribskov Byråd.

Vi har igennem længere tid oplevet mangel på samarbejde, og ikke mindst sund fornuft, der forventes at være i en bred konstituering. Der bør gives plads til de enkelte partiers synspunkter. Benzinen blev hældt på bålet tirsdag aften, da udpegningen til skatteankenævnet skulle fortages, her viste sig ingen velvilje fra de øvrige partier, til noget der lignede et samarbejde.

Byrådsgruppen vil forsat arbejde for løsninger hvor økonomi og sund fornuft hænger sammen, og ikke lade sig påvirke af den nye politiske situation, hvor Dansk Folkeparti ikke længere anses som en samarbejdspartner blandt de resterende konstitueringspartier.«

På byrådsmødet godkendtes det, at Claus Bo Nielsen fra Venstre indstilles som medlem af skatteankenævnet med socialdemokraten Inge Madsen som suppleant. Til vurderingsankenævnet indstilledes Torben Bo Dencker og Christina Lund fra Venstre samt Astrid Recinella fra Nytgribskov. Inen af dem er medlemmer af Gribskov byråd.

Dansk Folkeparti fik tilføjet en mindretalsudtalelse til protokollen. Partiet mener, at udpegningen af medlemmer til de to nævn bør behandles efter kommunestyrelseslovens paragraf 24 (flertalsvalg). Jonna Præst deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet. Jørgen Tøjberg (DF) deltog som stedfortræder for Jonna Præst under behandlingen af punktet.