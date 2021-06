Anders Gerner Frost (Nytgribskov) kalder kulturminister Joy Mogensens (S) svar for "arrogant". Foto: Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: »Arrogant« svar fra minister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgmester: »Arrogant« svar fra minister

Gribskov - 04. juni 2021 kl. 04:00 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

GRIBSKOV: Gribskov-borgmester Anders Gerner Frosts (Nytgribskov) åbne brev til kulturminister Joy Mogensen om en mulig revision af museumsloven har fået en kølig modtagelse fra ministeren.

I en skriftlig kommentar afviser ministeren med henvisning til det kommunale selvstyres beføjelser at ville rykke på fordelingen af udgifter til arkæologiske udgravninger.

Et svar, Anders Gerner Frost i en sms-besked kalder "arrogant":

»Det er jo utroligt nok, at man mener, det er en kommunal opgave, når man selv har været borgmester en gang,« skriver Anders Gerner Frost.

Borgmesterens åbne brev kommer på baggrund af en voldsom ekstraregning i forbindelse med anlæggelsen af en ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Her har de arkæologiske forundersøgelser vist, at det bliver nødvendigt at lave yderligere udgravninger for 20 millioner kroner.

»Denne sag handler jo ikke bare om Gribskov, men om alle danske kommuner og private bygherrer, som altså blot skal betale ved kasse 1. Jeg mener fortsat, at opgaven er vigtig og at det selvfølgelig må være en fælles national opgave,« fastslår Anders Gerner Frost.

Dialogens vej

Trods det umiddelbart afvisende svar fra ministerens side, håber Pernille Søndergaard (Nytgribskov), formand for udvalget for Udvikling, By og Land, at Joy Mogensen vil tage sig tid til at lytte:

- Det er jo altid sådan, at når der kommer en god idé, så skal den lige have lov at modnes. Jeg er sikker på, vi gerne vil invitere Joy (Mogensen, red.) til en kop kaffe og forklare hende, hvorfor vi mener, museumsloven bør ændres, siger hun.

Pernille Søndergaard tilføjer, at det på nuværende tidspunkt endnu ikke er endeligt afklaret, hvorvidt Gribskov Kommune formelt vil klage til Kulturministeriet over prisen på udgravningen, der er blåstemplet af Slots- og Kulturstyrelsen.

- Men vi mener fortsat, at det er et stort problem, når skattekroner fra vores borgere går til udgravninger, der har interesse for hele Danmark, siger Pernille Søndergaard.

Ved de forestående udgravninger vurderes det fra Museum Nordsjællands side, at 40-50 arkæologer skal deltage i arbejdet med start fra august 2021. Vejen forventes endeligt færdig i 2023.