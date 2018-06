Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgernes forslag til behandling i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgernes forslag til behandling i byrådet

Gribskov - 07. juni 2018 kl. 10:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis skoleelever og deres forældre på én af Gribskov Kommunes skoler fremover bliver enige om en ny hjertesag, eller hvis kommunens ældre borgere har et brændende ønske, så skal vejen til politisk handling fremover være meget kortere.

Det mener borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) og viceborgmester Bo Jul Nielsen (S), som på mandagens møde i økonomiudvalget vil samle opbakning til et nyt forslag.

De er klar med en model for, hvordan borgerne med godt 1000 underskrifter i lommen kan få deres forslag behandlet på lige fod med byrådets partier og politikere.

- Helt generelt skal borgerne i Gribskov have langt større indflydelse på den politik, som byrådet fører. Vi er i gang med en stribe af tiltag, som skal sikre det, og her er borgernes mulighed for selv at sætte dagsordenen ét af de forslag, jeg mener, vi skal gå videre med, siger Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse om forslaget, der oprindeligt stammer fra Alternativet i sidste byrådsperiode.

Nemt at få indflydelse Det er afgørende, at det bliver nemt for borgerne at benytte sig af den nye mulighed, mener viceborgmester Bo Jul Nielsen. Når økonomiudvalget mandag behandler forslaget, skal udvalget blandt andet tage stilling til, om Gribskov skal lægge stor vægt på sikkerheden for, at de godt 1000 underskrifter kommer fra folk med bopæl i kommunen.

Den løsning kræver brug af NemID, hvilket også vil gøre løsningen mere teknisk og bureaukratisk for borgerne at bruge.

- Min holdning er, at det her skal være nemt for borgerne - vi skal ikke sætte tekniske barrierer op. Erfaringerne fra andre kommuner viser også, at der indtil videre ikke er opstået store problemer med, at borgere uden for kommunegrænsen blander sig, fortæller Bo Jul Nielsen.

Hvis økonomiudvalget og senere byrådet vedtager modellen for borgerdrevne forslag, vil det kræve 1050 underskrifter at få et forslag til behandling i byrådet. Underskrifterne kan indsamles via kommunens hjemmeside.

Dette antal underskrifter svarer til, hvad det kræves for at få ét mandat i byrådet.