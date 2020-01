Se billedserie Bent Hansen: - Hastværk risikerer at blive til lastværk. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Borgerne inddrages efter beslutning er truffet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerne inddrages efter beslutning er truffet

Gribskov - 28. januar 2020 kl. 22:37 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En uforudset mulighed for at låne penge er forklaringen på, at byggeri af nyt administrations- og sundhedshus sættes i gang uden forudgående offentlig debat, lød det på mødet i Gribskov byråd tirsdag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis:

Hvilke tanker de enkelte medlemmer af Gribskov byråd gjorde sig, da de den 21. september i 2018 første gang satte penge af i et kommunalt budget til et sundhedshus, skal være usagt, for alle drøftelser foregik bag lukkede døre. Døren kom først lidt på klem, da økonomiudvalget den 21 januar 2019 havde truffet beslutningen om at ansætte en bygherrerådgiver.

Siden har der hverken været offentlige debat eller åben information om planerne, indtil byrådet den 18. juni sidste år besluttede at bruge en halv million kroner til projekt »Sundhedshus og Borgerhus« til afdækning af mulighederne for at anvende dele af Kulturhuset og Helsinge Bibliotek, Skolegade 43, Helsinge, til administrative formål.

Planen blev dog taget af bordet, og sagen har ligget stille, frem til økonomiudvalget den 20. januar i år indstillede, at der skal opføres et sundhedshus med plads til dele af den kommunale administration på et ubebygget areal, der grænser op til Gribskov Gymnasium og Østergade i Helsinge.

Opførelsen af huset vil blandt andet gøre det muligt at samle den kommunale tandpleje i nye lokaler, at skabe et center for den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje samt at flytte den gruppe medarbejdere, som i dag har hjemsted i det tidligere rådhus på Birkevang i Gilleleje til Helsinge. Denne indstilling - med tilhørende tidsplan, finansiering, samt plan for, hvad huset skal indeholde - nåede tirsdag aften frem til et åbent byrådsmøde, hvor offentligheden for første gang kunne få et indblik i, hvorfor det nu skal gå stærkt.

Byggeriet skal i følge beslutningen indledes midt i 2021, hvorefter huset kan tages i brug i december 2022.

Borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) gav på byrådsmødet den forklaring på hastværket, at det først efter afslutningen på budgetdrøftelserne i efteråret, hvor der igen var enighed om at sætte penge af til sundhedshus og samling af den kommunale administration, viste sig en mulighed for finansiere byggeriet med lån.

- Den mulighed har vi kun, hvis vi bygger på kommunens egen ubebyggede jord. Derfor har vi reelt kun haft valget mellem at opføre huset på Troldebakkerne nord for byen eller ved siden af gymnasiet. Da vi tidligere har besluttet, at der kun skal være boliger på Troldebakkerne, er Østergade derfor eneste mulighed, lød det.

Den konstatering så flere af byrådsmedlemmerne mere nuanceret på end borgmesteren:

- Der er gået mindre end tre måneder efter, at vi vedtog budgettet, og nu skal byggeriet vedtages helt uden, at borgerne er blevet inddraget, sagde Bent Hansen fra Venstre.

- Det kan jo godt tænkes, at nogle borgere har en mening om, hvad huset skal indeholde, og hvor det bør ligge. Vi træffer beslutningen uden at undersøge, om huset eventuelt kan opføres på NAG-grunden midt i Helsinge. Jeg frygter at hastværk i denne sag kan blive til lastværk, men i Venstre står vi bag budgettet. Derfor stemmer jeg selvfølgelig også for planen, sagde Bent Hansen.

Partifællen Birgit Roswall valgte at se mere positivt på det:

- Jeg glæder mig især på vegne af grundejerne omkring Parkvænget i Helsinge, fordi de nu slipper for hjemmeplejens mange biler, som parkeres på vejen. Jeg glæder mig også over, at vi ved at gennemføre dette anlægsprojekt, kan opnå nogle driftsbesparelser så vi kan øge vores service over for borgerne.

Blandt de andre, der tog ordet, var Trine Egetved (K):

- Jeg kan godt forstå, hvis man som borger føler sig overrendt. Hvis ikke vi havde fået denne lånemulighed, så havde vi fået tid til at gennemføre en mere grundig forberedelse.

Borgmester Anders Gerner Frost oplyste, at der her i foråret vil blive holdt borgermøde om planerne.

- Man skal først spørge borgerne, når det giver mening, sagde han.

Byggeriet forventes i følge kommunens budget at koste i alt 197 millioner kroner. Da byrådet første gang - i 2018 - skrev det ind i budgettet var det meningen at opførelsen og finansieringen først skulle være fuldendt i 2026.

Lånet skal optages er et 25-årigt annuitetslån med variabel rente. Den variable rente i Kommunekredit er p.t. minus 0,2 procent, hvilket vil koste kommunen 200.000 kroner i omkostninger første år. Hvis byrådet havde valgt fast forrentning, ville renten ligge på 0,51 procent.