En mobil politistation i Tisvildeleje skal skabe tryghed - og betjente tager imod henvendelser i sagen om drabet på 58-årige Charlotte Asperud. Foto: Mikk

Borgerne i Tisvildeleje er opskræmte

Gribskov - 08. maj 2019 kl. 18:08 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet sendte onsdag en mobil politistation til Tisvildeleje. Dels for eventuelt at få nye henvendelser i sagen om drabet på 58-årige Charlotte Asperud, dels for at skabe tryghed blandt den opskræmte befolkning. Politiet har fået en del henvendelser på tidligere udsendt lydfil af drabsmandens stemme.

- Vi er meget opskræmte og har svært ved at sove om natten. Det her går ind lige netop der, hvor man ligger og sover og er allermest sårbar.

Sådan lyder det fra en borger i Tisvildeleje, som onsdag mødte op ved den mobile politistation, der var kørt op til idrætspladsen i Tisvilde. Her havde to betjente vagt for at tage imod tips i sagen om drabet på den kvindelige læge, Charlotte Asperud, som fandt sted natten til tirsdag den 30. april. Det skete omkring 02.45 på den fredelige villavej Aspevej. Her brød en ukendt gerningsmand ind gennem et vindue og udøvede stump vold mod kvinden, der døde samme døgn.

Den kvinde, Frederiksborg Amts Avis taler med, er glad for, hun har en kæreste, kameraer, som netop er blevet sat op og en hund, der gøer. Men hun vil gerne have yderligere råd til at sikre sig.

- En hund er rigtig godt, hvis den gøer, siger betjenten fra forebyggelses- og nærhedspolitiet.

- Men også kameraer og alarmer kan vi altid anbefale til at skabe tryghed.

Der møder en del borgere op, mens politiet er der, som fortæller om den frygt, der hersker. Men også fortæller om, at borgerne går sammen, taler sammen og laver indbyrdes tryghedsaftaler

Kun én stemme

Nordsjællands Politi har i over en uge efterlyst borgere, som har set eller hørt noget, der kan bringe politiet tættere på en opklaring af den drabssag, som har rystet befolkningen i Tisvildeleje.

En ukendt gerningsmand brød ind ad et vindue og overfaldt Charlotte Asperud, som formentlig lå og sov, da indbruddet skete.

Tirsdag offentliggjorde politiet et billede af offeret samt en lydfil, som indeholder den formodede drabsmands stemme. Det er sket i samråd med offerets familie i håb om, at nogen kan genkendende den kommanderende stemme, som flere gange beder Charlotte Asperud om at lægge sig ned.

Nogle mener, at der er flere stemmer på båndet og dermed flere, som har været inde i huset, men det afviser politiet. De forklarer, at lyden er filtreret, og at det er det, der får nogen til at tro, der er mere end en.

Politiet har, ifølge politikommissær Henrik Gunst, fået omkring ti henvendelser på den offentliggjorte lydfil, som kan høres på Politi.dk, politiets hjemmeside. Og politiet har således nu flere navne at arbejde med i efterforskningen, men modtager stadig meget gerne henvendelser af enhver art i sagen.