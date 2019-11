Holtvej 2, nu tilgroet som en skov - et ideelt sted at gøre til hundeskov eller kolonihaveområde, mener en nabo. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Borgerinddragelse ændrer ikke byrådets planer

Byrådet i Gribskov besluttede på et lukket møde 23. september at udbyde ejendommen Holtvej 2 i Græsted til tæt-lav boligbebyggelse og/eller etagebyggeri. Det blev samtidig besluttet, at administrationen inden udbuddet gennemfører en ide-indkaldelse fra borgerne, fordi et byggeri udelukkende til boliger er i strid med den nuværende kommuneplan, hvor arealet er reserveret til blandt andet den svømmehal, som Græsted aldrig fik, samt til andre servicefunktioner, herunder hotel- og konferencevirksomhed og fitnesscenter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her