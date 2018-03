Se billedserie Annelise Lemche(tv) og Jette Brinch fra foreningen Det Gamle Posthus kunne sammen med Morten Ulrik Jørgensen lade borgerne tage et kig indenfor for første gang. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Borgere smugkiggede i det gamle posthus

Gribskov - 04. marts 2018
Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Det gamle posthus i Gilleleje har stået tom, siden postvæsenet flyttede ud i 2007, men lørdag var hver en krog fyldt med nysgerrige borgere, der udnyttede mulighed for at besigtige huset inden renoveringen og ombygningen starter.

- Vi vil gerne vise, hvordan her ser ud inden renoveringen går i gang. I alle rum hænger der tegningerne, som viser planerne for, hvordan huset ender med at se ud, siger Jette Brinch, formand for foreningen Gilleleje Gamle Posthus, mens hun ivrigt tegner de fiktive linjer til en gennemgående gang i luften.

Udover gangen er nye vinduer første etape af renoveringen, men også en handicapvenlig indgang og en ommøblering af posthusets gamle indgang er på tegnebrættet.

- Vi er meget glade for, at vi nu kan åbne dørene for folk for første gang. Det har krævet meget arbejde at nå hertil, siger Jette Brinch, formand for foreningen Gilleleje Gamle Posthus.

Posthuset skal i fremtiden være et sted, hvor der kan skabes fællesskaber på tværs. Huset vil danne ramme om allerede eksisterende foreninger i Gilleleje, være hjemsted for møder og generalforsamlinger, for små grupper og fx. afholdelse af Søndagscafeer m.m.

19 brugerforeninger og - grupper har indtil videre ønsket at bruge lokalerne i det gamle posthus.

Flere af dem er til stede i posthuset lørdag. På 1. sal har HIFI-klubben gjort sig magelig, mens en Kierkegaard-udstililng fylder nabolokalet og Livredderne har indtaget et lokale med redningsudstyr i stueetagen.

Det er Gribskov Kommune, der ejer huset, har afsat ca. en million, som dækker den grundlæggende istandsættelse. Det dækker ikke en komplet renovering af huset, så foreningen skal finde penge andetsteds og har siden november været i gang med at søge fonde.

- Jeg har ladet mig hviske i øret, at byttet med huset her i stedet for det gamle rådhus ikke er så dårligt. Her får i en unik beliggenhed og kommer til at ligge på en kulturakse, som strækker sig fra Gilleleje Hallen, til her videre over kulturhavnen og ud til Nakkehoved Fyr, sagde Morten Ulrik Jørgensen, udvalgsformand for Kultur,Idræt og Oplevelsesøkonomi.

- Om en akse sker og drejer ting,og det er jeg overbevist om også vil være tilfældet her, og at huset vil danne ramme om mange nye fællesskaber.

