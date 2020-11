Borgere skal betale for kystsikring: Så dyrt bliver det

Erik Biering, der er rådgiver for en række kystsikringslag, mener, at grundejerne vil se forskelligt på den regning. For mens nogen vil se en fordel i en stor sandstrand, peger han på at der på nogle kyststrækninger ikke er sket den store negative udvikling gennem årene.

Et af de kystsikringslag, der ikke ser et presserende behov for sikring af kysten, er Sankt Helene Kystsikringslag.

- Jeg har de sidst tre-fire år været med i Samvirket af Nordsjællands Dige- og Kystsikringslag og har været med i en følgegruppe til Nordkystens Fremtid. Her har jeg hele tiden sagt, at det ikke kan være meningen, at første række skal betale for det hele - og at der må være andre, der bidrager. For det glæder også andre, når der bliver bedre adgangsforhold og forbedrede strande. Jeg har hele tiden fået at vide, at kommunen ikke ville betale, så jeg blev fuldstændig målløs, da det kom frem, at kommunen betaler 75 procent. Det er en meget positiv udvikling, siger han.