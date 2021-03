Der er mange steder, hvor borgerne har ønsker om forbedret trafiksikkerhed. Blandt andet har Gribskov Lilleskole ved Ny Mårumvej i sommer fremsat ønske om forskellige tiltag. Foto: Allan Nørregaard

Borgere ønsker mere sikker trafik: Nu kommer der en plan

Gribskov - 18. marts 2021 kl. 04:16 Kontakt redaktionen

Det skal være mere sikkert at færdes i trafikken i Gribskov. Udvikling, By og Land satte derfor tirsdag aften gang i arbejdet med en ny trafiksikkerhedsplan for kommunen, der blandt andet skal tage stilling til ønsker til trafiksikkerhed fra borgerne. Formand Pernille Søndergaard fortæller, at der er behov for langsigtet strategisk planlægning.

- Trafiksikkerhedsplan 2022-2027 vil give os et godt overblik over, hvor udfordringerne i trafikken er størst, så vi kan prioritere midlerne bedst muligt og få mest sikkerhed for pengene, siger formanden på vegne af udvalget.

Trafiksikkerhedsplanen tager også udgangspunkt i faktuelle oplysninger som ulykkesregistreringer og trafik-tal. I forhold til nabokommuner havde Gribskov Kommune i øvrigt flere ulykker med personskade sidste år. I alt 32 ulykker blev registreret af politiet i 2020, mod 18 ulykker i Halsnæs, 19 ulykker i Hillerød og 10 ulykker i Frederikssund.

Mange ønsker Administrationen vil på den baggrund præsentere en række forslag til, hvordan antallet af ulykker kan sænkes de kommende år:

- Det handler blandt andet om at påvirke trafikanternes adfærd via oplysning og kampagner og at styrke samarbejdet mellem vejmyndigheden og skoleområdet ved at sætte fokus på børnenes forståelse og deres kompetencer i trafikken, siger Pernille Søndergaard og tilføjer, at en væsentlig del af planen naturligvis vil dreje sig om fysiske ændringer af vejene.

Baggrunden for at lave en plan på området er som nævnt også, at kommunen modtager stadig flere henvendelser fra borgere, der ønsker at forbedre trafiksikkerheden forskellige steder i kommunen. For nuværende er der registeret 49 trafiksikkerhedsønsker, lyder det i administrationens indstilling til politikerne.

- Vi er rigtig glade for, at borgerne tager sig tid til at fortælle os, hvor de oplever, at trafikken kan blive mere sikker. Vi vil se nærmere på alle henvendelser og vurdere dem ud fra et faktuelt grundlag som for eksempel trafiktællinger og statistik over ulykker. Vi kan ikke love, at vi realiserer dem alle, men vi kan love, at vi vil tage stilling til dem, siger formanden.

Arbejdet med trafiksikkerhedsplanen finansieres ved »tilbageholdenhed inden for driftsrammen,« som det lyder i indstillingen. Det forventes at koste 250.000 kroner.

