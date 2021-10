Se billedserie Borgere gik i demonstration fra Mårum til Kagerup for at få trafiksikret Ny Mårumvej. Foto: Claus Johansen

Borgere gik i optog: Giv os en sikker vej

"Cykelsti - det ka' vi li'"

Der var masser af bannere, selvlysende veste og højt humør, da der onsdag sidst på eftermiddagen var demonstration for en bedre trafiksikkerhed på Ny Mårumvej, der løber mellem Mårum og Kagerup.

Høtyvene blev dog hjemme. Arrangørerne havde ellers i første omgang opfordret til, at man medbragte høtyve og leer, men det var Nordsjællands Politi slet ikke begejstret for. Så efter et opkald fra politistationen blev høtyvene pakket væk.

Demonstrationen blev skudt i gang med et par korte taler. Politikeren Pernille Søndergaard (NytGribskov) opfordrede til, at høtyvene ikke blev pakket alt for langt væk:

- Vi har en udfordring med veje i Gribskov, fordi vi er sådan en stor kommune. Derfor er det vigtigt, at vi får lavet en samlet trafiksikkerhedsplan, så vi kan prioritere opgaverne. Det glæder jeg mig til. Jeg er også glad for, at vi i budgettet for næste år har afsat penge til sikre skoleveje. Men I skal blive ved med jeres høtyve - politikerne i det nye byråd fra 1. januar skal prioritere det her. For vi har jo ret til, at vores børn kan komme sikkert i skole, sagde Pernille Søndergaard.

Flankeret af en motorcykelbetjent og en patruljevogn forlod de knap 100 demonstranter derefter parkeringspladsen ved OK-tanken i Mårum og begav sig mod Kagerup på den smalle landevej.

Ved Gribskov Lilleskole stoppede demonstrationen op, hvorefter en af skolens elever, 14-årige Mads Fleron Villebro, tog ordet:

- Egentlig står der jo 50-60 kilometer i timen på skiltene, men for alt for mange kan det virke som ikke andet end en venlig opfordring frem for en regel. Det kan virkelig få en "jeg er nødt til at skynde mig" hjerne som min, til at have det rigtig dårligt med så simpel en ting som at cykle i skole. Det kan også ødelægge min morgen, at jeg har brugt en halv time før jeg kom, på at undgå at blive påkørt. Men kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal være bange, bare fordi jeg skal i skole om morgenen, sagde Mads Fleron Villebro.

- Som man kan se, så er denne vej ikke blot præget af personbiler, men også lastbiler og busser. Det giver selvfølgelig god mening at de kører forbi her med alle disse fabrikker der er rundt omkring, men når jeg (eller en anden cyklist) kommer her en kold mandag morgen med røde cykeløre der flagrer i vinden under den lidt for stramme cykelhjelm, så er det aldeles ubehageligt at der kommer en tonstung PostNord-lastbil, der selvfølgelig kører for hurtigt fordi den kommer for sent med alle dens leveringer og det er ikke alene fordi den ikke har tænkt sig at køre i en bue rundt om, men bare det faktum at vinden fra den, næsten kan kaste en helt ud af balance, sagde Mads Fleron Villebro.

Han sluttede med en opfordring til at få bygget en cykelsti:

- For at opsummere, så er der ingen der nyder noget af det faktum, at der kører cykler eller at der er folk der går på eller over denne vej. Cyklister nyder det ikke, tunge lastbiler nyder det ikke, de få biler der faktisk kører ind på midten af vejen for at undgå at ramme nogle, nyder det jo heller ikke, og når nu den vej er så trafikkeret, som den nu er, så er det altså en del mennesker, der ikke nyder deres ophold på vejen og derfor mener jeg, at vi burde have den cykelsti, sagde Mads Fleron Villebro.

Arrangørerne var glade efter demonstrationen:

- Det gik jo fuldstændig fantastisk, og der var en god stemning. Men det blev ret tydeligt, at uden politiet til at regulere trafikken havde vi ikke kunnet gennemføre demonstrationen. Nu må vi så gøre, som Pernille Søndergaard understregede: Vi må møde op til byrådsmøderne og huske politikerne på det her. Nu har vi diskuteret det i fire år, uden at der er sket noget. Nu skal de simpelt hen gøre noget. Politikerne kan ikke blive ved med at sige, at vi skal vente, siger Pernille Jellinggaard, medlem af Mårum-Kagerup Lokalråd.