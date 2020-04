Hanne Ammitzbøll Sørensen har fået mange reaktioner på et facebook-opslag, der handler om busrute 380R, der går fra Hillerød til Helsinge og retur. De lokale frygter, at den ryger i en kommende sparerunde i Region Hovedstaden. Foto: Mads Hussing

Borgere bekymret for bussen

Borgere i Annisse og omegn frygter, at bus 380R bliver sparet væk. Trafikformand ønsker gode argumenter, han kan tage med videre.

Gribskov - 28. april 2020 kl. 07:10 Af Mads Hussing

Region Hovedstaden har opstillet tre scenarier for besparelser i den offentlige trafik de kommende år.

Passagertallet er faldet fra 45 millioner om året til 40 millioner om året, og derfor skal der spares 25 millioner kroner årligt på den offentlige trafik. De 10 millioner kroner er fundet på administrative opgaver, men de resterende 15 millioner kroner skal fordeles ud på bus- og togruter i regionen.

Livsnerven i lokalsamfundet I Annisse og omkringliggende bysamfund frygter de, at bus 380R bliver sparet væk. Den er nemlig med i sparekatalogets tredje og mest vidtgående scenarie.

- Det er busruten, der er i vores område, og som gør, at vi kan komme ud i resten af regionen, siger Hanne Ammitzbøll Sørensen, der før weekenden skrev et indlæg på facebook, og det gav mange reaktioner og medunderskrivere på det brev, som hun vil sende til regionspolitikerne.

Hanne Ammitzbøll Sørensen argumenterer for, hvorfor rute 380R er så vigtig for området.

- Fra ruten i Hillerød til Helsinge er den igennem fem byer, hvor der er fire daginstitutioner og to skoler, som jo også er flittige brugere af den i undervisnings- eller oplevelsesøjemed, siger hun.

Formand for trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF), kan godt forstå borgernes bekymring.

- Intet er besluttet endnu, men faktum er, at vi skal spare i alt 15 millioner kroner på den offentlige trafik, siger han.

Hanne Ammitzbøll Sørensen mener, at bussen er ekstra vigtig her, fordi der ikke er andre alternativer.

- For os er det en livsnerve eller en vigtig forbindelse ud i regionen, siger hun.

Jens Mandrup tager bekymringen med sig, og ifølge ham er det ikke meningen at lukke ruter, hvor man ikke kan benytte andre former for offentlig transport.

- Jeg kan ikke garantere noget men vi forsøger ikke at ramme de steder, hvor der ikke er nogen alternativer, siger formanden for trafikudvalget.

Frygter fravalg Det behøver ikke bare at berøre de passagerer, der kører med bussen, hvis den bliver nedlagt, det kan berøre hele samfundet, mener Hanne Ammitzbøll Sørensen.

- Jeg frygter da, at det kan få folk til at fravælge at komme ud i vores del af regionen, siger hun og fortsætter:

- Selvom man bor i de små lokalsamfund ude på landet, så kigger man jo også på daginstitutioner, skole og offentlig transport, når man vælger bolig herude.

Jens Mandrup opfordrer borgerne til at give deres mening tilkende.

- De kan komme med gode argumenter for at deres buslinje ikke skal nedlægges. Vi får også løbende henvendelser fra borgere, grupper og interesseorganisationer, og vi tager alle henvendelser med, siger politikeren.

Public service i regionen Hanne Ammitzbøll Sørensen mener, at regionen må sørge for, at der er offentlig transport - også i den mindre bysamfund.

- Regionen må også have en form for public service for trafikken. Vi er godt klar over, at hvis vores bus bliver her, så rammer det et andet sted, men måske er der et andet sted, hvor der er mere offentlig trafik. Det her er vores eneste offentlige trafik, siger hun.

De tre forskellige scenarier for besparelser tager trafikudvalget op på deres næste møde, der er 5. maj. De skal derefter komme med en indstilling til regionsrådet, der holder møde 19. maj.