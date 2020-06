Send til din ven. X Artiklen: Boligfællesskaber i høj kurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligfællesskaber i høj kurs

Gribskov - 15. juni 2020 kl. 10:08 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både i Danmark og i udlandet er der stor efterspørgsel på at bo i bofællesskaber.

- Bofællesskabsformen er gået fra at være et forholdsvist marginalt boligprodukt på det danske boligmarked til på nuværende tidspunkt at have vundet indpas i den almene bevidsthed, som en anden måde at bo og bygge på, der understøtter fællesskab og social interaktion imellem beboerne. Dette er ikke kun et dansk fænomen. Vores nabolande er i gang med lignende fællesskabsorienterede boligtiltag, skriver Anna Falkenstjerne Beck i en rapport om bofællesskaber, hun har lavet for Kuben Management, Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet.

Hun henviser til en undersøgelse, hvor lige over otte procent svarer, at de helt sikkert flytter i et bofællesskab, næste gang de flytter, mens 42 procent svarer, at de måske flytter i et bofællesskab, når flyttebilen næste gang bliver fyldt op. 10 procent af de ældre svarer, at de gerne vil bo i seniorbofællesskab.

- Der er mange forskellige motivationer for at vælge at bo i bofællesskab, men helt grundlæggende er der et ønske om mere fællesskab i hverdagen. I løbet af de sidste 150 år er der sket en øget urbanisering og individualisering. Tidligere har vi boet i landsbyer, småbyer og lokalsamfund, hvor man kendte hinanden, og familien hørte ofte til en bestemt egn, skriver Anna Falkenstjerne Beck.

I Vejby vil serieiværksætteren Morten Lund bygge bofællesskabet Elleville. Her skal virksomheden Almenr finde beboerne til fællesskabet.

- Det er både en stor ting i Danmark og globalt. Så vi ser en masse udbydere af bofællesskaber, som i princippet bare bygger og udbyder bofællesskaber, og så kan man flytte ind og håbe på, at det er nogle søde naboer. Der er vores proces modsat, fordi vi bygger fællesskabet op først, siger kreativ direktør i Almenr, Lars Lundbye, der allerede nu har en profil på, hvem der flytter ind i Elleville.

- Der er rigtig mange, der er 50 plus og singler. Der er rigtig mange kvinder. Så har vi en stor gruppe singlefamilier med en voksen og et par børn, og så er der også nogle børnefamilier. Der er også nogle seniorpar. 40 procent kommer fra København og resten af regionen, og der er 15 procent fra nærområdet, så der vil være mange tilflyttere, siger den kreative direktør.