Boligbyggeri forsinkes: Ramt af konkurs for anden gang

Byggeriet af lejligheder og plejeboliger ved siden af Kulturhavnen i Gilleleje bliver nu for anden gang ramt af forsinkelse. Det er konsekvensen af, at hovedentreprenøren Tolderlund A/S i sidste uge gik konkurs. For et halvt år siden blev byggeriet også ramt, da et datterselskab til den Roskilde-baserede hovedentreprenør gik konkurs.