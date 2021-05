Boksetræner og talentfuld rytter hædret

- Han har været og er en kæmpe drivkraft i klubben, hvor han b.la. arbejder i døgndrift for at få store boksestævner op at stå. Og så har han fostret flere topboksere både på amatørscenen og den professionelle scene, og han har været inde over det danske landshold som landsholdstræner og medlem af elitesektionen hos DaBU. Derudover udmærker Thomas Møllenberg sig ved at have øje for de sociale aspekter ved idrætten. For ham har det altid har været ekstremt vigtigt at tage et socialt ansvar for de unge mennesker i Gribskov Kommune, lyder begrundelsen fra Gribskov Kommune.