Butikschef Carsten Schwartz og resten af det sædvanlige personale åbner boghandelen på fredag klokken 10.00. Foto: Camilla Nissen.

Send til din ven. X Artiklen: Boghandel åbner med samme chef og personale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boghandel åbner med samme chef og personale

Gribskov - 26. maj 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom butikken skifter navn, vil det være de samme medarbejdere, som kunderne møder, når boghandleren i Helsinge åbner igen på fredag - nu som Bog og idé.

Det fortæller Carsten Schwartz, der kommer til at være butikschef, ligesom han var det i butikken, da den hed Arnold Busck. I slutningen af april måtte butikken lukke ned, da det blev meldt ud, at kæden Arnold Busck havde erklæret sig selv konkurs. Men virksomheden bag Bog og idé, Indeks Retail, kunne for nylig meddele, at den havde købt 14 butikker af Arnold Busck, som ville genåbne som Bog og idé, herunder forretningen i Helsinge.

- Det er en lettelse, at jeg kan fortsætte. Jeg har været 40 år i branchen og har da et par år endnu, siger Carsten Schwartz, der er i butikken for at gøre klar til genåbningen på fredag.

Stærkt udvalg i bøger Butikkens ejer er den samme, som blandt andet ejer Bog og idé i Hillerød.

- I og med, at vi bliver Bog og idé, bliver der lidt ændringer i butikken, især på papirsiden, ligesom der sker en opgradering af kontorartikler. Men på bogsiden kører vi videre som nu, dog udvider vi med specialtilbud på paperbacks, siger Carsten Schwartz, der har set det som en vigtig ambition at fortsætte med samme brede sortiment på bøger, som butikken er kendt for.

- Vi har fået lov at lave et stærkt udvalg i bøger, med et bredt sortiment, så vi rammer en større målgruppe. Det har været vigtigt for mig at køre videre i det spor, siger han.

Butikken i Helsinge har også tidligere været Bog & idé.