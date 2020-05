Gågaden i Helsinge er lidt som en landingsbane, hvor man kan se hele vejen ned gennem den, mener Conny Nielsen fra Gadekærforeningen, der ønsker at sætte legeområder op ned langs gaden. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Send til din ven. X Artiklen: Børnene skal lege flere steder i gågaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnene skal lege flere steder i gågaden

Gribskov - 13. maj 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny legeplads i Helsinge skal ikke ligge ved Gadekæret, som det ellers er blevet foreslået fra kommunens side. Det er den klare udmelding fra Gadekærbutikkerne i byen med formand Conny Nielsen i spidsen. Ved seneste byrådsmøde blev det besluttet at fremrykke en investering i en legeplads på 1,5 millioner kroner til i år, og her fremgik det også, at en mulig placering kunne være Gadekæret - hvilket flere politikere dog var skeptiske over for, da der gælder nogle særlige servitutter for området, som man kunne komme i karambolage med. Og som butikkerne ser det, er det bedre at placere forskellige aktivitetspunkter for børnene langs hele gågaden, siger Conny Nielsen.

- Vi slog bremserne i, da der blev sagt Gadekæret, for det kan ikke lade sig gøre med børn og vand så tæt på hinanden. Så nu bliver det sådan, at foreningen Helsinge Danmarks Bedste Børneby, Gribskov Kommune og Gadekærforeningen sammen vil se på at lave nogle legeredskaber i gågaden, der er tæt på butikkerne, så børnene kan lege, mens forældrene går ind og shopper, siger Conny Nielsen, der mener, det vil gøre noget godt for gågaden, som er »lidt som en landingsbane,« som hun formulerer det.

- Man kan se fra den ene ende til den anden. Så derfor vil det være godt med nogle aktivitetspunkter, siger hun og glæder sig over at blive taget med på råd af byrådet.

Formand for udvalget Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard, er positiv over for forslaget.

- Vi har fra politisk hold sagt, at det skal være en samskabelsescase, så vi skal i høj grad have erhvervsforeningen og foreningen Helsinge Danmarks Bedste Børneby ind over. Så nu skal administrationen arbejde videre med forslaget. Jeg synes personligt, det lyder godt at få inddraget gågaden, som er noget langstrakt. Så udvalget er meget lydhøre over for, hvad der kommer af idéer, siger hun og gør klart, at Gadekærs-placeringen ikke var et must fra politikernes side.

- Jeg fornemmer ikke, at nogen var forhippet på den placering. Det er et administrativt forslag, men jeg har ikke hørt nogen sige, at det skal være der, siger hun.

Foreningerne skal nu sammen med administrationen lave et konkret forslag, der skal til politisk behandling.