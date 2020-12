Børnehave samler penge ind til udsatte børn

- Vi har haft mange snakke med børnene om, hvorfor vi samler ind, og hvorfor det er vigtigt at hjælpe andre. At det godt kan være, at du har det godt, men der er andre børn, der kan have det svært, og som kan have brug for at snakke med andre end mor og far. Det kan være, at nogle forældre ikke er så gode til at passe på deres børn. Derfor har man børnetelefonen, siger hun og fortælle, at det især gør indtryk hos de store børnehavebørn.