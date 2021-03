Børnehave lukket: Derfor stiger smitten igen

Corona-smitten i Gribskov er blandt de laveste herhjemme. Sådan lød det på disse sider i sidste uge. Men som de fleste ved, kan corona-udviklingen gå stærkt. Fra at have en incidens på 22 - altså antal bekræftede smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere - er den nu steget til 90,4.

Har du brug for at blive corona-testet, kan man i Gribskov Kommune få foretaget PCR-testen i Gribskov Hallen i Græsted, mens der er mulighed for at blive lyntestet i Helsinge Hallerne. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man tager en PCR-test, hvis man har symptomer på corona.