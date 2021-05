Børnebyrådsmødet blev i år afviklet virtuelt. Foto: Gribskov Kommune

Børnebyrødder forhandlede om 180.000 kroner

Gribskov - 29. maj 2021 kl. 14:12 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

16 spændte børn fra kommunens 6. klasser var tirsdag den 18. maj klar til at argumentere for, hvorfor netop deres klasse skulle have penge til et ønsket projekt på skolen.

Det skete på børnebyrådsmødet - og børnene fik blandt andet forhandlet sig til beachvolleybane og pannabaner. På trods af, at det i år foregik via skærmen som virtuelt møde, var der god energi og masser af gode argumenter i luften, og eleverne formåede at forhandle det hele på plads såvel med leverandører, deres baglande og hinanden, lyder det fra Gribskov Kommune.

På grund af aflysningen sidste år, var der til dette børnebyrådsmøde 180.000 kroner at forhandle om. Beløbet er almindeligvis 90.000 kroner. Tingbakkeafdelingen har ikke nogle 6. klasser og var derfor ikke med tirsdag. Børnebyrådet valgte dog at afsætte et beløb til afdelingen alligevel.

- Det var så godt endelig at kunne byde velkommen til børnebyrådsmødet. Nu ville vi ikke udsætte det mere, derfor afholdt vi mødet online, så deltagerne mødte hinanden over skærmen - men det fungerede også fint. Både borgmesteren og jeg synes, at børnebyrådsmødet er et af de sjoveste byrådsmøder hele året. Samtidig er det vigtigt i et læringsperspektiv, hvor vi ønsker at fremme børn og unges demokratiforståelse, medindflydelse og medansvar. De unge er så gode til at forhandle, finde på løsninger og kompromiser, være kreative og række hinanden en hjælpende hånd, når der er behov for det, siger formand for børn, idræt og familie, Natasha Stenbo Enetoft (V) i en pressemeddelelse.

Gribskov Kommune har siden 2007 holdt Børnebyrådsmøder. Formålet med møderne er at give eleverne indblik i, hvordan et byråd arbejder med at prioritere ønsker og opgaver i en given økonomisk ramme. Det er meningen, at eleverne skal opleve den demokratiske proces, fra man sidder med et forslag til budget og frem til, at der træffes endelig beslutning. Børnebyrådsmødet afholdes normalt en gang om året i byrådssalen på Rådhuset i Helsinge med 2 elever fra 5. årgang på hver skole/afdeling. Da børnebyrådsmødet i 2020 blev udsat på grund af corona-situationen, var det nu eleverne fra 6. klasserne, som var til børnebyrådsmøde. Og denne gang som et online byrådsmøde. I juni er det 5. klassernes tur, hvor håbet er, at det kan holdes som fysisk møde.