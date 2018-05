Børnebesparelser: Dagtilbud og gæstehus lukker og FO-camp sløjfes

Byrådet skal gennemføre en række prioriteringer for at sikre at økonomien er sund og der er tilstrækkelig likviditet. Derfor er der på alle områder udarbejdet et prioriteringskatalog, hvor udvalgene skal vælge hvad der skal prioriteres og hvad der ikke skal prioriteres de kommende år.

- På børn- og ungeområdet prioriterer vi kerneopgaverne og de ydelser, som er tæt på børnene højt. Det betyder, at vi forsøger at finde flest muligt besparelser ved at optimere anvendelsen af vores bygninger. Det betyder for eksempel, at vi flytter dagtilbud ind på skolen, hvor der er ledige arealer, og lægger dagtilbud sammen eller lukke dem, der hvor der er for få børn. Vi har været optaget af at finde besparelser, som ikke rammer kvaliteten. Derfor har vi måtte begrænse åbningstiden i nogle af dagtilbuddene og fjerne mindre ikke-lovpligtige tilbud.