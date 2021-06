Der er stor interesse for at lære børn at svømme på lavt vand. Billedet her er fra en camp, hvor livredningstjenesten klæder børn på til at hjælpe andre i havet. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Børn lærer at svømme i havet

Gribskov - 08. juni 2021 kl. 11:55 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Sommeren er her, og Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste mærker en stigende interesse fra skoler og foreninger, der gerne vil tage børnene med på stranden og lære dem at svømme i havet.

Det kræver, at læreren, pædagogen eller spejderlederen har en uddannelse i livredning, og derfor vil Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste nu klæde lærere og andre undervisere på til denne opgave med kurser. Kurset er møntet på undervisere i de kystnære kommuner Gribskov, Halsnæs og Helsingør

- Vi vil gerne lære flere børn at svømme i havet, og vi oplever en stigende interesse for dette. Der er rigtig mange skoler, der gerne vil tage børnene med ud til havet, men der er man begrænset af de her retningslinjer om, at der skal være en livredder på. Derfor prøver vi nu at give de her livredder-færdigheder til de voksne, siger cheflivredder John Mogensen.

Han peger på, at livredningstjenesten også har et stort ønske om, at børnene lærer at svømme rigtigt - og med rigtigt mener cheflivredderen altså i havet.

- Det er i havet, man kan komme alvorligt galt afsted. Og hvis underviserne bliver klædt på til det her, vil der også være flere foreninger, som kunne tage afsted til stranden, såsom søspejdere, kajakforeninger og andre, siger John Mogensen.

Det første kursus finder sted 11. juni i Gilleleje, og her er kun tre pladser tilbage ud af 15.

- Så hvis flere har lyst til at være med, så laver vi gerne et kursus mere. Hvis skolen vil give timerne, er det gratis at være med. Vi vil vildt gerne have så mange som muligt gennem dette kursus. De kan også hjælpe med at være et ekstra øje ved stranden. Jo flere, der kender noget til livredning, jo bedre, siger cheflivredderen.

Det er ikke et fuld livredderkursus, som underviserne får - men kurset har blandt andet fokus på at gøre deltagerne gode til at forudse ulykker og at tage ansvar for børn og voksnes ophold ved kysten under svømmeaktiviteter på lavt vand.

- Det er en åbent vand-prøve, som Dansk Svømmeunion har lavet, siger han.

Havsvømmer er med Line Shakor, der er tidligere mangeårig skolelærer og nu er havsvømmer, er en af dem, der skal deltage på det første kursus. Hun har selv været med til at gøre cheflivredder John Mogensen opmærksom på behovet.

- Vi har jævnligt nye hav- svømmere med ude at svømme, for der er en kæmpe interesse for havsvømning - og der er også børn og unge, som gerne vil prøve kræfter med det. Desuden er der i skoleverdenen blevet mere behov for udeundervisning, herunder faglige aktiviteter i vand. Og for at man som underviser kan vurdere forholdene og kende til hestehuller, strøm, vind og bølger, tænkte jeg, at det var en god idé at imødegå det behov med et kursus. Det er en god ting at kunne, når man står med ansvaret for børn og unge mennesker, siger Line Shakor.

Hun peger på, at alternativet til et sådant kursus ville være den store kystlivredderprøve, som ikke er nødvendig i den situation.

- Nu har vi fundet en model, som kan skabe bevidsthed og hjælpe os, der tager ansvar ved kysterne, uden at vi har den fulde kystlivredderprøve. Det er også rart, når man er sammen med voksne svømmere, der skal prøve svømning på åbent vand, at man har noget faglighed og kan tage ansvar, siger hun.