Skolebørn kan få færre timer i vandet, hvis Børne- og Familieudvalget i Gribskov Kommune beslutter sig for at lave den nuværende ordning om. Foto: Kim Rasmussen

Børn kan miste svømmetid

Gribskov - 21. april 2018 kl. 08:24 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er 30 minutters svømmeundervisning om ugen fordelt på 40 uger en god idé, eller skal der flere minutter ad gangen til men fordelt på færre uger, hvilket vil give en besparelse? Det skal Børne- og Familieudvalget drøfte på sit møde tirsdag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sagen har været til debat flere gange i det tidligere børneudvalg før årsskiftet, men nu er den altså igen på dagsordenen.

Administrationen har udarbejdet fem scenarier og anbefaler de to. Enten skal den nuværende ordning bevares, eller også skal der indføres 45 minutters svømning ad gangen fordelt på 20 uger. Den sidste model vil give en besparelse på 345.000 kroner årligt, men vil samtidig reducere antallet af svømmetimer med 25 procent - fra de nuværende 1200 timer til 900.

Derfor er det heller ikke sådan ligetil at beslutte, hvad der skal ske fremadrettet, lyder det fra udvalgsformand Sisse Krøll Willemoes (NG).

- Jeg synes, det er en svær sag, og der er egentlig ikke nogle af de opstillede modeller, der er tilfredsstillende. Som det ligger nu her, hælder jeg mest til, at vi skal bevare den nuværende ordning, og så må pengene findes et andet sted. Der, hvor børn lærer at svømme bedst, er inden skoletiden- altså i børnehaven. Men det er ikke alle, der går i børnehave, siger Sisse Krøll Willemoes, der forklarer, at der også vil være en ekstra udgift forbundet med svømmeundervisning til børnehavebørn, ligesom folkeskoleloven dikterer, at der skal tilbydes svømning til eleverne.

Kvalitet over penge Også Venstres Natasha Stenbo Enetoft mener, at det er en kompleks sag. Og selvom der er en besparelse at hente ved at vælge en anden model, er penge ikke altafgørende.

- Vi snakker jo ikke om seks millioner, så for knap 400.000 skal der være tungtvejende grunde til at gøre det. Jeg er åben for at finde ud af, hvad der er mest hensigtsmæssigt, men der er vel også en grund til, at vi har den nuværende model. Hvis børnene får 25 procent mindre vandtid, skal vi have sikkerhed for, at det ikke forringer deres muligheder for at lære at svømme. Så måske er det ikke besparelsen værd, siger hun.

I andre kommuner, hvor det har været slunkent i pengekassen, har folkeskolerne tilbudt tørsvømning, hvor eleverne slet og ret laver svømmeøvelser på et gulv.

Det er dog udelukket, at tørsvømning kommer på tale i Gribskov Kommune.

- Nej, det kan jeg slet ikke forestille mig. Vi skal tilbyde ordentlig svømmeundervisning, lyder det fra Sisse Krøll Willemoes, der suppleres af Natasha Stenbo Enetoft.

- Tørsvømning er skørt. Det svarer til at lære at køre bil, mens man sidder på en køkkenstol. Den svømning, vi tilbyder, skal have kvalitet, siger Natasha Stenbo Enetoft, som håber på, at udvalget kan blive enig om en model.