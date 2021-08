De frivillige i Working School har i mange år leveret computere til skoler langt væk. Lige nu er 5-600 computere fra Helsingør i færd med at blive gjort klar. Foto: Camilla Nissen

Børn i fjernøsten får glæde af nordsjællandske laptops

Gribskov - 24. august 2021 Af Camilla Nissen

Stakkevis af laptops, der tidligere har været brugt i Helsingør Kommune, står stablet i et kontorlokale hos virksomheden Scan Group i Ejlstrup. Her har en gruppe frivillige fået lov at bruge lokalet til at gøre de mange computere klar til brug - et helt andet sted, nemlig på skoler i Cambodja og Myanmar. De frivillige er organiseret i foreningen Working School, der siden 2003 har sat aflagte laptops og stationære PC'er i stand og sendt til lande i fjernøsten, hvor de kan gavne læringen i skolerne her. Også skolemøbler, der ikke skal bruges længere, sendes sammen med computere dertil gennem et samarbejde med foreningen Genbrug til Syd.

De frivillige kræfter i Working School sender 2-300 computere afsted - to gange om året. Det er vel at mærke computere, som den lille gruppe frivillige selv kører ud og henter og selv gør klar - og sørger for at sende videre.

- Vi arbejder lige nu med computere fra Helsingør Kommune, som lige har skiftet computere ud i skolernes mindste klasser. Det betyder, at vi har fået 5-600 computere, vi skal gøre klar. Halvdelen er allerede sendt til Myanmar, siger Bruno Nielsen fra Working School.

Og de andre frivillige, der er henholdsvis computer-eksperter og lagermedarbejdere mm., fortæller, at det er rart at være en del af et meningsfuldt frivilligt fællesskab.

- Bruno har inspireret os andre til at være med. Og det går jo til et frivilligt formål. Det er en fantastisk idé, fortæller Torben Lindhardt Jensen.

En anden af de frivillige, Niels Bitsch fra Sørup, fortæller, at han hørte om foreningen på en aftenskole - og bare måtte melde sig til med det samme.

- Jeg har selv arbejdet med computere i mit arbejdsliv, og jeg fik så at vide, at foreningen lige havde fået 600 computere, der skulle gøres klar, og det ville jeg gerne være med til. Og jeg er rigtig glad for det. Jeg synes, det er spændende at være med til, siger han.

Jan Hansen, der er en af computer-eksperterne, fortæller, at de - når computerne er blevet afhentet - formatere dem og sletter alt indhold.

- Vi bruger en kill-disc så alt slettes på harddisken og det ikke kan hentes igen. Herefter installerer vi et gratis styresystem med skriveprogram, så computerne er klar til brug, fortæller han.

Jan Hansen fortæller også, at computerne ikke må være gamle - de skal have en vis levetid, så man er sikker på, de kan bruges i tre-fire år, når de bliver leveret.

Flere af de frivillige har selv været i Myanmar og Cambodja for at sikre sig, at computere og møbler lander det rette sted. Og de har oplevet stor glæde og begejstring hos modtagerne.

- Det betyder meget, lyder det fra Bruno Nielsen.