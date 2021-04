"Bølgen" nomineret til pris

"Det er altid et svært arbejde at lave den første udvælgelse af projekter til Renoverprisen, fordi der er så mange gode at vælge imellem. Og i år er ingen undtagelse. De 18 projekter, vi har udvalgt til at gå videre i konkurrencen, er meget forskellige, men har det til fælles, at de på hver deres måde er rigtig gode eksempler på vellykkede renoveringer, der forhåbentligt kan inspirere andre til at lave lignende renoveringer," siger Karen Mosbech, formand for nomineringsudvalget.