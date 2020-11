Camilla Plum har fået endnu en sur smiley på hendes

Bøderegn: Derfor får Camilla Plum en sur Smiley

Gribskov - 27. november 2020 kl. 13:02 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Tre bøder. Det er resultatet af Fødevarestyrelsens besøg hos Camilla Plum og Fuglebjerggaard nord for Helsinge i begyndelsen af november. I alt har hun fået bøder for 12.000 kr.

Hun har blandt andet fået en bøde på 5.000 kr. for ikke at kunne fremvise dokumentation for »egenkontrollens gennemførelse og resultater ved produktion af fødevarer for afholdte arrangementer på Fuglebjerggaard, produktion af fødevarer til Landshop og ved afholdte arrangementer uden for Fuglebjerggaard.«

Camilla Plum har efterfølgende forklaret, at hun vil følge op og notere i egenkontrollen.

Da Fødevarestyrelsen var på besøg hos Fuglebjerggaard i juni var den også helt gal. Her blev køkkenet lukket med omgående virkning.

Fødevarestyrelsen konstaterede blandt andet, at der ikke var rindende vand i en håndvask i køkkenet. Der var massiv forekomst af mug på bøtter med fødevarer i bunden af et køleskab. Samtlige døre til køkkenet, produktionslokalet og 'bageri' stod åben under kontrolbesøget. Der var massiv forekomst af mug i vinduerne i køkkenet. Stor mængde vand og jord på gulvet i produktionskøkkenet, ligesom ejer (Camilla Plum, red.) ryger i produktionslokalet under produktion af blandt andet salat og kogning af bønner, pakning af bønner og påbegyndt produktion af trifli.

Camilla Plum havde dog fået styr på håndvasken, hvor Fødevarestyrelsen nu konstaterer, at der 'faciliteter til god håndhygiejne' i køkkenet.

Fødevarestyrelsen påtaler derudover, at en kontrolrapport fra den 2. oktober med en indskærpelse ikke hang ved indgangspartiet, som den ellers skal. Camilla Plum har ifølge Fødevarestyrelsen forklaret, at hun »ikke kan forstå, hvor kontrolrapporten er henne«.

Camilla Plum har også fået en bøde for ikke at kunne fremvise den såkaldte sporbarhedsdokumentation på varer leveret til hendes Landshop på Nørrebro. Det er ifølge Martin Birch Hansen, sektionsleder hos FødevareKøbenhavn, et problem.

- Vi vil gerne se sporbarhedsdokumentation hos en virksomhed, fordi hvis nu vi står i en situation, hvor nogen bliver syge, skal vi have mulighed for at spore det tilbage og se, hvor det egentlig kommer fra.

- Og det vil sige, at hvis man ikke har korrekt sporbarhed i forhold til de ting, der kræves i den forbindelse, så har vi svært ved at se, hvad folk er blevet syge af, og hvor det er kommet fra, siger han til Ekstra Bladet.

Camilla Plum har selv forklaret, at fødevarerne er leveret til Landshop med en håndskrevet følgeseddel på alle varer. Det mener Fødevarestyrelsen dog ikke er godt nok.

De peger på, at materialet er mangelfuldt på en række områder. Blandt andet mangler dato for levering, leverandørens navn, adresse og identifikation af de levererede varer. For det har hun fået en bøde på 5.000 kr.

Fødevarestyrelsen bemærker til sidst, at »virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.«

Efter kontrolbesøgene i begyndelsen af måneden har Fødevarestyrelsen været på et opfølgende besøg, hvor der skulle tjekkes, om økologiske sesamfrø var trukket tilbage. Det var sket.