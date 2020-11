Bo Jul: Useriøst at foreslå kommunal betaling i 11. time

Det er useriøst at komme med et ændringsforslag til finansiering af det store kystsikringprojekt Nordkystens Fremtid så kort tid før, den endelige beslutning skal træffes. Det mener det radikale byrådsmedlem Bo Jul Nielsen (R).

Han reagerer på, at formand for udvikling, by og land Pernille Søndergaard, i gårsdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis kunne fortælle, at man fra Nytgribskovs side ikke ønsker at pålægge udgiften til finansiering af først runde med sandfodring på grundejere, der bor tættest på kysten, men derimod hellere vil lade kommunen betale regningen. En regning på knap 75 millioner kroner. Dog udtrykker Nytgribskov et ønske om, at staten går ind og kompenserer for dette efterfølgende, da man mener, det er et anliggende for almenvellet - at alle har gavn af kyststrækningen.