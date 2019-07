Se billedserie Erik Bering og Helle Søderhamn - gode naboer og forfattere til børnebog om hunde. Foto: Camilla Nissen.

Blomstermanden Bering er blevet forfatter

Gribskov - 26. juli 2019 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre pudler - en grå, en hvid og en sort - tager i mod, da vi træder ind i entréen hos blomsterdekoratøren Erik Bering og hans mand Gunner Ravn i Gilleleje, hvor de har boet i halvandet år.

- Den ene hedder Mischa, som betyder lille Bjørn på russisk, og den anden hedder Malte, fortæller Erik Bering om sine egne hunde.

Den grå puddelhund, Salli, er naboen Helle Søderhamns hund, og hun er også inviteret til en snak om skrivearbejdet. For Erik Bering er for alvor sprunget ud som forfatter, med hele to bogudgivelser i år. Bogen »Vi og vores hunde« er skrevet sammen netop Helle Söderhamn, der også har været involveret i at skrive Erik Berings erindringer »Et liv med blomster - og en smule ukrudt.« Blomster er der naturligvis også i hjemmet- både uden for og indendøre, og i særdeleshed i den udestue, hvor der står kaffe og kage på bordet.

- Jeg har siddet her og skrevet det hele i hånden, og Helle har så skrevet det ind på computer, fortæller Erik Bering om samarbejdet.

- Vi har hygget os godt med det, siger Helle Søderhamn.

Bogen om Berings liv går helt tilbage til barndommen på Nørrebro, hvor han sammen med sine søskende laver narrestreger. Som otte-årig blev han blomsterbud, og allerede der blev hans lidenskab for blomster vakt. Han gik målrettet efter en karriere i blomsterverdenen og blev uddannet blomsterdekoratør som 20-årig. I bogen fortæller han også om sit møde med kongelige, kendisser og andre, på vej mod at blive kongelig hofleverandør. Han skriver også om at miste - og om livet som pensionist.

- Det har været sjovt at skrive bogen. Også om min barndom. Og det har været en hjælp at have en til at styre det lidt, siger Erik Bering.

Han har haft planer om at skrive om sit liv i 20-25 år, og er også blevet opfordret til det, blandt andet af Helle. Men først som pensionist har der været tid til det.

- Fra jeg lærte Erik at kende har jeg tænkt, at med det liv, han har haft, burde han skrive om det, siger hun.

Men hvordan har det så været at være i tæt kontakt med mange kongelige? De er jo også mennesker, siger han og fortæller, at han blandt andet havde et rigtig godt forhold til prinsesse Benedikte. Men venner, det bliver man ikke sådan lige, fortæller han.

- Man bliver ikke bonkammerater. Der er en vis afstand, som jeg selvfølgelig holdt. Men prinsesse Benedikte og prins Richard var engang til middag hos mig, da jeg boede i Nødebo.

Hunde er vores liv

Men hvordan opstod idéen om en bog om hunde?

- Bogen består af historier, som vi selv har oplevet med hunde, vi har haft, fortæller Erik Bering.

- Hunde er vores liv, siger Helle Søderhamn.

- Folk der har et dyr, er lidt.. jeg vil ikke sige sindssyge, men alligevel, siger Erik Bering og får alle til at le.

Han fortæller blandt andet, at han engang skulle til Skagen med Gunner og bo på Brøndums Hotel, hvor de endte med at tage hjem før tid, fordi de ikke kunne undvære hunden.

- Jeg har altid haft hund. Lige fra barnsben, siger Erik Bering.

- Nogle gange i min forretning kom der bedsteforældre ind med et barnebarn, hvor de skulle købe en buket, fordi barnebarnet havde fået en lillesøster eller lillebror. Og når jeg var ved at pakke ind, spurgte jeg sommetider, om de helst ville have en lillesøster eller en hundehvalp. De svarede, at de hellere ville have haft en hundehvalp, siger Erik Bering.

Bogen er da også henvendt til børn, og er illustreret af børn fra Blovstrød Skole.

- Vi talte om, at der skulle være illustrationer, ellers gad folk ikke læse det. Så vi satte en notits i facebookgruppen »Hjælp Gilleleje« og fik en henvendelse fra Blovstrød Skole. Vi tog ud og læste historierne højt for børnene, og så lavede de tegninger til. De er blevet meget vellykkede, fortæller Helle Søderhamn.

Makkerparret har planer om at skrive flere bøger.