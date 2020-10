Blomsterbutik har vokseværk

Blomsterforretningen Viggo Jørgensen ved gadekæret i Helsinge har vokseværk. Butikken har nu overtaget 25 kvadratmeter af nabobutikken. Det betyder, at de i fremtiden også sælger vin, chokolade og keramik.

- Butikken var faktisk 25 kvadratmeter større tidligere, og min mand talte tilfældigt med udlejeren af de andre lokaler, der fortalte, at de var ledige. Der besluttede vi at slå til, siger medindehaver af butikken, Elizabeth Dohn.

- Vi synes, det kunne være hyggeligt at sælge nogle af vores egne vine, så det ikke kun er vin fra Interflora. Vi har en god bekendt, der importerer vin fra Sydafrika, og dem sælger vi også nu.

- Det er en kunstner, der laver ting ud fra naturens former. Det passer rigtig godt ind hernede, siger hun.

Elizabeth Dohn glæder sig også over, at der nu er kommet mere plads i butikken.

- Vi har fået lys og luft ind i lokalerne igen. Det er både godt for os og for kunderne. Især i disse corona-tider. Så behøver man ikke at stå så tæt.